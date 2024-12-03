İBB’nin 8 milyar TL’lik Üsküdar-Kadıköy-Maltepe Tramvay projesine ÇED onayı verildi

Yayınlanma: 03.12.2024 - 17:48

Güncelleme: 03.12.2024 - 17:48

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Üsküdar-Kadıköy-Maltepe hattını birbirine bağlayacak yeni tramvay hattı için onay aldı. 21 kilometre uzunluğundaki proje, 33 durakla Anadolu Yakasındaki ulaşım ağını güçlendirecek. Yapımına bu yıl başlanması ve 3 yıl içinde tamamlanması planlanan hattın toplam maliyeti 8 milyar TL olarak belirlendi.

PROJENİN DETAYLARI VE ÖNEMİ

İstanbul Valiliği, İBB'nin ÇED başvurusu sonrasında projeye "ÇED Gerekli Değildir" kararı verdi. Yeni tramvay hattı, otobüs ve minibüs hatlarının yoğun olduğu koridordan geçerek, ulaşımda büyük bir rahatlama sağlamayı hedefliyor. Çalışmalar kapsamında, araç trafiği azaltılarak yaya dostu, çevreci ve sürdürülebilir bir cadde tasarımı oluşturulacak.

Projenin 2027’de tamamlanması öngörülüyor. Hattın inşası sırasında Kadıköy Rıhtım Meydanı'ndaki duraklar kaldırılacak, bazı ağaçlar taşınacak ve ray döşeme işlemleri sonrasında deneme sürüşlerine başlanacak.

RAYLI SİSTEM YATIRIMLARINA DEVAM

İstanbul'daki raylı sistem ağına önemli bir katkı sağlayacak olan bu projeyle, toplu taşıma talebinin yoğun olduğu bölgelere alternatif bir ulaşım imkanı sunulacak. 55 yeni tramvay aracı alınması gereken hattın inşaatına, gerekli izinlerin alınmasının ardından bu yıl başlanacak.