İBB’nin 8 milyar TL’lik Üsküdar-Kadıköy-Maltepe Tramvay projesine ÇED onayı verildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Üsküdar-Kadıköy-Maltepe hattını birbirine bağlayacak olan 21 kilometrelik yeni tramvay hattı için onay çıktı. Proje, 33 durakla Anadolu Yakasındaki ulaşımı güçlendirecek ve yapımına bu yıl başlanarak 3 yılda tamamlanması hedefleniyor. Proje bedeli 8 milyar TL olarak belirlendi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Üsküdar-Kadıköy-Maltepe hattını birbirine bağlayacak yeni tramvay hattı için onay aldı. 21 kilometre uzunluğundaki proje, 33 durakla Anadolu Yakasındaki ulaşım ağını güçlendirecek. Yapımına bu yıl başlanması ve 3 yıl içinde tamamlanması planlanan hattın toplam maliyeti 8 milyar TL olarak belirlendi.
PROJENİN DETAYLARI VE ÖNEMİ
İstanbul Valiliği, İBB'nin ÇED başvurusu sonrasında projeye "ÇED Gerekli Değildir" kararı verdi. Yeni tramvay hattı, otobüs ve minibüs hatlarının yoğun olduğu koridordan geçerek, ulaşımda büyük bir rahatlama sağlamayı hedefliyor. Çalışmalar kapsamında, araç trafiği azaltılarak yaya dostu, çevreci ve sürdürülebilir bir cadde tasarımı oluşturulacak.
Projenin 2027’de tamamlanması öngörülüyor. Hattın inşası sırasında Kadıköy Rıhtım Meydanı'ndaki duraklar kaldırılacak, bazı ağaçlar taşınacak ve ray döşeme işlemleri sonrasında deneme sürüşlerine başlanacak.
RAYLI SİSTEM YATIRIMLARINA DEVAM
İstanbul'daki raylı sistem ağına önemli bir katkı sağlayacak olan bu projeyle, toplu taşıma talebinin yoğun olduğu bölgelere alternatif bir ulaşım imkanı sunulacak. 55 yeni tramvay aracı alınması gereken hattın inşaatına, gerekli izinlerin alınmasının ardından bu yıl başlanacak.
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