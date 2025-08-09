İBB Davası Borsası iddiaları sonrası gelen gözaltı, soru işaretlerini artırdı: ‘İBB kumpası, yolsuzluk kapısı açmış’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyonlarla ilgili “savcılarla bağlantılı bazı avukatların İBB Davası Borsası” oluşturduğunu iddia etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özel’in iddiaları sonrası konuya ilişkin re’sen soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, yürütülen soruşturma kapsamında, Özel’in iddialarında adı geçen Avukat Mehmet Yıldırım, Antalya’nın Serik ilçesi Belen bölgesinde araçla seyir halindeyken yakalandı. Yıldırım, “Nüfuz ticareti” suçu isnadıyla gözaltına alındı.

CHP’nin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin koordinatörlerinden Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuştu.

İstanbul’da yapılan operasyonların ilk andan itibaren siyasi olduğunu söylediklerini belirten Tezcan “Delilleri olmayan bir soruşturma yürütülüyordu. İftira ifadelerle Şimdi görüyoruz ki altı boş bu dosyayı doldurmak için İBB Kumpas Davası Borsası oluşturulmuş. Belli başlı, elverişli avukatlar özel olarak cezaevine gönderilip orada belli tutuklulara itirafçı olması için kulis yapıyorlar. Yani iftiracı yaratma çabası. Onlara hangi ifadeleri nasıl vermeleri gerektiği konusunda telkinlerde bulunuyorlar” ifadelerini kullandı.

‘KİMLERLE GÖRÜŞTÜ?’

Olayın tek bir örnekle sınırlı kalmayabileceğine ilişkin endişeleri olduğunu belirten Tezcan “Soruşturmada hukukun dışına çıkarsanız, yargıyı araçsallaştırırsanız, kendinizi istediğinizi yapabilecek kudrette görürseniz dün FETÖ borsasının, bugün İBB Kumpas Davası Borsası’nın önünü açarsınız. Demek ki İBB kumpas soruşturmaları yolsuzluk soruşturmaları değilmiş. Tam tersine bu kumpaslarla yeni bir yolsuzluk kapısı açılmış” dedi.

Özel’in iddialarında adı geçen avukatın gözaltına alınmasını da yorumlayan Tezcan “Gözaltına alınmış olması ve bu konuda hızla harekete geçilmesi sevindirici ama yeterli değil. Bu ilişkilerin bütünü tespit edilmeli. Mesela bu kişi cezaevlerinde kimleri ziyaret etmiş? Hangi etkin pişmanlıktan yararlananlara ziyareti olmuş? Adalet Bakanlığı’nın bunu araştırıp, bu ilişkilerin nasıl kurulduğunu ortaya çıkarması gerekiyor” çağrısını yaptı.

‘SAVCILIK KABUL ETMİŞ OLUYOR’

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin konuştu.

Avukat Mehmet Yıldırım’ın faillerden sadece birisi olduğunu söyleyen Emir “Yurt dışına kaçarken yakalandı. Başsavcılık ‘nüfus ticareti’ yaptı diyor. Bre cahiller, ‘nüfuz ticareti’ yani birileri üzerinde güç kullanarak suç işleme suça teşvik suçu var. Bunu bile bilecek kadar olaydan kopmuşlar. Bu kişi gerçekten bu suçtan gözaltına alınmışsa, savcılık bu kişinin hakimler ve savcılar üzerinde nüfuzu olduğunu kabul etmiş oluyor” dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un olayla ilgili CHP’ye yaptığı “Belgelerinizi teslim edin” çağrısına yanıt veren Emir “Başvuruyoruz merak etmeyin ama senin harekete geçmiş olman gerekmiyor mu? Sen niye harekete geçmedin? Çünkü umurunda değil. FETÖ’ye borçlusun. Kardeşin Bylock kullanmış, etkin pişmanlıktan serbest kalmış. İşte sen o yüzden sinersin” dedi.