İBB Davası sürerken Ekrem İmamoğlu'ndan sert çıkış: 'Bu senaryoyu yazan ve talimat veren Cumhurbaşkanıdır!'

Silivri'de tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Davası'nın 3. gününde dikkat çeken bir mesaj paylaştı.

19 Mart yaklaşırken, bugüne kadar yaşananlara değinen İmamoğlu, "Kötü niyetli 19 Mart darbecilerinin yalanları, iftiraları kursaklarında kalacak" dedi.

DİREKT ERDOĞAN'I İŞARET ETTİ!

İmamoğlu, "Bu senaryoyu yazan ve talimat veren Cumhurbaşkanıdır" dediği mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Talimatı alıp yerine getiren ve bütün bu hukuksuzlukları sürdüren siyasetçi görünümlü eski başsavcıdır. Operasyonların ödülü bakanlık; bedeli de 1 yıl dolarken 250 milyar Dolar olmuştur. Bu bedel milletin cebinden çıkmıştır."

"İFTİRANAMENİN TEK AÇIKLAMASI VAR..."

"Bu zihniyetin ve ceberrut rejimin; makam, mevki, menfaat peşinde, ahtapotun kolları biçiminde, devletin kurumlarını nasıl sardığı da ortadadır. İftiranamenin tek açıklaması vardır: Kişi kendinden bilir işi! Milletimiz sizi göndermek için can atıyor!"

"Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" hesabından yapılan paylaşım şöyle:

