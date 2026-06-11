İBB davasındaki ‘çıplak arama’ iddiaları Meclis gündeminde: 'Daha ne kadar sessiz kalacaksınız?'

İBB davasında tutuklu Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker, Medya AŞ’nin eski genel müdürü Elif İpek Atayman ve Medya A.Ş. Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven’in mahkemede dile getirdiği çıplak arama ve tehdit iddiaları Meclis gündemine taşındı.

TBMM Genel Kurulu’nda konuşan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, ilgili Bakanlıklar ile AKP ve MHP’li milletvekillerine seslenerek, “Bu insanlık dışı, onur kırıcı işkencelere daha ne kadar sessiz kalacaksınız?” diye sordu.

“BU İŞKENCELERE SON VERİLMESİ İÇİN NEYİ BEKLİYORSUNUZ!”

Çakırözer Meclis’te yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“İBB kumpas davasında on beş ay tutukluluğun ardından savunma yapabilen Fatoş Pınar Türker'in, Elif Güven'in, İpek Atayman'ın anlattıkları hepimiz adına utanç vericidir. Evlerinden emniyete gözaltına, oradan cezaevine kadar yaşadıkları taciz, tehdit ve baskılar, çıplak arama gibi insanlık dışı yöntemlerden; çocuklar üzerinden, evleri üzerinden yapılan tehditlere, iftiracı olma baskılarına kadar insan onurunu hedef alan vahim bir tabloyla karşı karşıyayız.

Bir hukuk devletinde kolluk güçleri, adalet kurumları işkence ve iftira üretme mekanizmasına dönüşemez. Buradan sadece ilgili bakanlara değil; AKP’li, MHP'li vicdan sahibi arkadaşlarımıza sesleniyorum: Bu insanlık dışı, onur kırıcı işkencelere daha ne kadar sessiz kalacaksınız? Bu rezalet hakkında derhâl etkin bir soruşturma başlatılması, bu onur kırıcı işkencelere son verilmesi için harekete geçmek için neyi bekliyorsunuz?