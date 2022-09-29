İBB, Erdoğan'ın 'Gezi'de loderlerle kanallar açtılar' iddiasını yalanladı!

29 Eylül 2022 Perşembe, 19:24

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Nisan 2022’de ‘Milli İrade Platformu’nun düzenlediği iftar yemeğinde yaptığı konuşmada, “Dolmabahçe Camisi’nde, hatırlayın o geceyi. Bira kutularıyla caminin içinde oturan müptezeller, loderler vasıtasıyla camiden ta buradaki makamımıza kadar kanallar açmak suretiyle geldiler, sonra da Gezicilerle beraber Taksim Meydanı’na yürüdüler! Ve onları özgürlükçü olarak savundular” ifadelerini kullanmıştı.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP),13 Eylül 2022’de Erdoğan’ın bu tepki çeken iddiasına ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne dilekçeyle yazılı başvuruda bulundu. HKP avukatları 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde İBB’ye, “Recep Tayyip Erdoğan’ın iddia ettiği gibi Gezi Direnişi sırasında Dolmabahçe Camisi’nden Dolmabahçe Sarayı’na giden kanallar açılmış mıdır, açılması mümkün müdür? Dolmabahçe Camisi ve Dolmabahçe Sarayı arası mesafe ne kadardır ve kanallar kazılması ne kadar zaman alır? Eğer bu iddia doğru ise bu kanallar şu an ne durumdadır?” sorularını yöneltti.

İBB ERDOĞAN’IN İDDİASINI YALANLADI

Başvuruyu değerlendiren İBB, HKP’ye yanıt verdi. İBB Halkla İlişkiler Şube Müdürü Mehmet Mandacı imzalı yanıtta, “Başvurunuzda belirtmiş olduğunuz ilgili hususlarda Başkanlığımızda bilgi ve belge bulunmamaktadır” denildi.

Cumhuriyet.com.tr’ye konuşan HKP MYK Üyesi ve İstanbul İl Başkanı Av. Pınar Akbina, “İBB verdiği yanıtla Tayyip Erdoğan’ın açıklamasını açıkça yalanlamıştır. Tayyip Erdoğan’ın yalan söylediği bir kez daha tescillenmiştir. ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ ve ‘iftira’ suçlarını işleyen Tayyip Erdoğan hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur” dedi.

Akbina, “AKP’giller’in, Gezi Direnişi’ne kinleri öfkeleri bitmek bilmiyor. Çünkü Gezi Direnişi AKP’giller’in diğer gerici ortağı FETÖ ile birlikte yıllarca halkımıza yaptıkları ihanet ve zulmün halkımızda yarattığı patlamaydı. Bu nedenle Erdoğan her ağzını açtığında Gezi isyanımıza saldırmaktadır, iftiralar atmaktadır. Daha önce de kanıtlandığı gibi Gezi Direnişi ile ilgili açıkça yalan söylemektedir. Bizim başvurumuz üzerine Erdoğan’ın bir iftirası daha çökmüştür. Bu olayla bir kez daha kanıtlandı ki Gezi Meşrudur! Gezi Haklılıktır! Gezi Halktır!” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Haziran’da partisinin Kızılcahamam kampında yaptığı konuşmada Gezi Parkı Direnişi’ni hedef alarak, “Camilerimiz yakıldı, bu kendini bilmezler tarafından işgal edildi” demişti.

Erdoğan’ın ‘Camilerimiz yakıldı’ sözleriyle ilgili 8 Temmuz’da Liberal Demokrat Parti’nin (LDP) başvurusunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 26 Temmuz’da ise CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır’ın başvurusunu Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Cami Hizmetleri Daire Başkanlığı yalanlamıştı.