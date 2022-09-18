HKP, Erdoğan'ın Gezi Direnişi için 'Loderlerle kanallar açtılar' iddiasını İBB'ye sordu

18 Eylül 2022 Pazar, 15:44

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Nisan tarihinde “Milli İrade Platformu”nun düzenlediği iftar yemeğinde yaptığı konuşmada, “Dolmabahçe Camisi’nde, hatırlayın o geceyi. Bira kutularıyla caminin içinde oturan müptezeller, loderler vasıtasıyla camiden ta buradaki makamımıza kadar kanallar açmak suretiyle geldiler, sonra da Gezicilerle beraber Taksim Meydanı’na yürüdüler! Ve onları özgürlükçü olarak savundular” ifadelerini kullanmıştı.

3 SORU SORDULAR

HKP avukatları Erdoğan’ın bu açıklamasına ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) dilekçeyle başvuruda bulundu. HKP avukatları tarafından 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde İBB’ye verilen dilekçede şu sorular soruldu:

“1-Recep Tayyip Erdoğan’ın iddia ettiği gibi Gezi Direnişi sırasında Dolmabahçe Camisi’nden Dolmabahçe Sarayı’na giden bir kanallar açılmış mıdır, açılması mümkün müdür?

2- Dolmabahçe Camisi ve Dolmabahçe Sarayı arası mesafe ne kadardır ve kanallar kazılması ne kadar zaman alır?

3- Eğer bu iddia doğru ise bu kanallar şu an ne durumdadır?”

“AKP’NİN GEZİ DİRENİŞİNE OLAN KİNLERİ BİTMİYOR”

İBB’ye yapılan başvurunun ardından HKP MYK Üyesi Av. Pınar Akbina açıklama yaptı.

Akbina, şu ifadelere yer verdi:

“Değerli Halkımız; Gezi Direnişi'nin üstünden tam 9 yıl geçti ama AKP’giller’in Gezi Direnişine olan kinleri, öfkeleri bitmek bilmiyor. Her ağızlarını açtıklarında yeni yalanlarla halkımızı kandırmaya çalışıyorlar. Bildiğiniz gibi Gezi Direnişi sürecinde ve daha sonra, Bahçelievler Eski Belediye Başkanı Osman Develioğlu’nun gelini üzerine deri eldivenli, üzeri çıplak kişiler tarafından saldırı yapıldığını ve üzerine idrar yaptıklarını iddia etmişti. Bu iddia daha sonra bizzat emniyet tarafından, o bölgedeki bütün insanların ifadeleri alınarak, görüntüler incelenerek yalanlanmıştı. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Camide içki içtiler’ demişti. Ancak Bezm-i Âlem Valide Sultan Camii’nin İmamı dürüst davranarak böyle bir olayın olmadığını, camide içki içenleri görmediğini söylemişti ve bu yalanı da kanıtlarıyla ortaya döküldü.”

“ORTAÇAĞCI GİDİŞATA DUR DİYECEĞİZ”

Erdoğan’ın ‘loderler’ iddiasını İBB’ye sorduklarını belirten Akbina, “HKP olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden 3 sorumuza cevap istiyoruz. Çünkü çok ciddi bir iddia vardır ve bu iddianın yalan olduğu ortaya çıkarsa aslında yeni bir suç ortaya çıkmaktadır. Bu sorunun cevabına göre HKP olarak gereken işlemlere de devam edeceğiz, yeni suç duyurularına devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Akbina açıklamasını “Gezi Direnişi Türkiye’de 80 ilde milyonlarca insanın katıldığı, AKP’giller’in ortaçağcı gerici politikalarına, vurgunlarına, talanlarına karşı özellikle gençliğimiz önderliğinde yapılmış bir direniştir. HKP olarak Gezi Direnişimize sonuna kadar sahip çıkıyoruz, Gezi Direnişi nedeniyle 10 yıllara varan, müebbet hapis cezalarına çarptırılan insanlarımızın çok büyük bir haksızlığa uğradığını ve onların yanında olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyoruz. Eninde sonunda bu vurgun düzenine, bu talan düzenine, bu ortaçağcı gerici gidişata mutlaka dur denileceğini adımız gibi eminiz. Yeni Gezi Direnişleriyle eninde sonunda bu politikalara son verilecektir. Halkın Kurtuluş Partisi olarak da biz bu mücadelenin en ön safhasında olmaya devam edeceğiz” sözleriyle sonlandırdı.