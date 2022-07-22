Erdoğan'ın 'Gezi olaylarında camilerimiz yakıldı' sözlerine İBB itfaiyesinden yanıt: O tarihte cami yangını ihbarı yok
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Gezi olaylarında camilerimiz yakıldı' sözleri, İBB İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından yalanlandı. CHP Milletvekili Burhanettin Bulut, Erdoğan’ın Gezi Direnişi’ni karalamak için sarf ettiği sözleri CİMER üzerinden devlet makamlarına sormuş ancak Bulut’un sorusuna yanıt verecek makam çıkmamıştı.
Liberal Demokrat Parti (LDP) Genel Başkan Yardımcısı Hasan Kulaksız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Bütün bunlar olurken, bunları savunan zihniyetten hiçbir şey olmaz. Polis araçlarımız, camilerimiz yakıldı. Bu kendini bilmezler tarafından işgal edildi' sözleriyle ilgili, dört kuruma soru sorduklarını ancak sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) itfaiyesinden yanıt geldiğini açıkladı.
LDP'li Kulaksız, Twitter adresinden yaptığı duyuruda; "Erdoğan'ın, "Gezi olayları esnasında camilerimiz yakıldı" sözleri üzerine, Liberal Demokrat Parti adına, ilgili dört kuruma sorduk, kayıtların paylaşılmasını istedik, yanıt sadece İst itfaiyesinden geldi, gelen yanıt da "yanan her hangi bir CAMİ yok" deniyor" ifadesini kullanarak İBB itfaiyesinden gelen yanıtı paylaştı.
Erdoğan'ın,"Gezi olayları esnasında camilerimiz yakıldı" sözleri üzerine, Liberal Demokrat Parti adına, ilgili dört kuruma sorduk, kayıtların paylaşılmasını istedik, yanıt sadece İst itfaiyesinden geldi, gelen yanıt da "yanan her hangi bir CAMİ yok" deniyor. pic.twitter.com/OOcBRKidPA— Hasan Kulaksız?? (@HasanKulaksiz) July 22, 2022
"HERHANGİ BİR BİLGİ - BELGEYE RASTLANILAMAMIŞTIR"
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Dairesi Başkanlığı ise bahse konu olan tarih aralığında herhangi bir camide yangına dair bilgi-belgeye rastlanılmadığını açıkladı.
Erdoğan'ın sözlerine ilişkin dört kuruma LDP tarafından yöneltilen soruyu cevaplandıran İtfaiye Dairesi Başkanlığı yazılı olarak şu yanıtı verdi:
- Bahse konu tarihte yukarıda zikredilen olay ile ilgili kayıtlarımızda yapılan inceleme - araştırma neticesinde tarafımıza cami yangını ihbarı yapılmadığı tespit edilmiş olup, konu hakkında herhangi bir bilgi - belgeye rastlanılamamıştır.
İBB İtfaiyesi'nin Kulaksız'a yanıtı
"CAMİLERİMİZ YAKILDI” SÖZÜNÜ DOĞRULAYACAK BİR DEVLET MAKAMI ÇIKMAMIŞTI
CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gezi Direnişi’ne ilişkin 4 Haziran’da yaptığı “Camilerimiz yakıldı” açıklamasını Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden devlet makamlarına sormuştu.
Sorularına yanıt alamadığını belirten Bulut, “Bakanlığa gitti, bakanlık bu soruya cevap veremedi, il emniyet müdürlüğüne gönderdi. İl emniyet müdürlüğü de CİMER’den gelen bu soruya cevap veremedi. Diyanet’e gönderdi. Diyanet, il müftülüğüne gönderdi. Yazıya cevap verecek bir tek makam bulunamadı. Neden? Çünkü, Tayyip Erdoğan’ın yalanını açığa çıkartmak istemediler” demişti.
CHP’li Bulut, şunları söylemişti:
- Bu ülkenin Cumhurbaşkanı, hükümetin de tek yetkili tek adamı, uzun zamandır toplumu kutuplaştırmak adına, şimdi de kendi kitlesini bir arada tutmak adına yalanlara iftiralara başvuruyor. Hatırlayalım; Gezi olaylarında ‘camiye ayakkabı ile girdiler’, ‘camide içki içtiler’ diye günlerce televizyonda konuştu. Ve ‘bu cuma günü videosunu da yayınlayacağım’ dedi. Üzerinden kaç cuma geçti. Hatta yıllar geçti. Ancak ne yalanı bitti, ne de iftiraları…
- Son olarak 4 Haziran’da, ‘Camileri yaktılar’ dedi. Biz de merak ettik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘yakıldı’ dediği, cami hangi cami? Sorduk CİMER üzerinden. Bakanlığa gitti, bakanlık bu soruya cevap veremedi, il emniyet müdürlüğüne gönderdi. İl emniyet müdürlüğü de CİMER’den gelen bu soruya cevap veremedi. Diyanet’e gönderdi. Diyanet, il müftülüğüne gönderdi. Yazıya cevap verecek bir tek makam bulunamadı.
- Neden? Çünkü, Tayyip Erdoğan’ın yalanını açığa çıkartmak istemediler. Cumhurbaşkanı ne kadar iftira ve yalan atsa da bu ülkenin en barışçıl, en demokratik protesto gösterisi olarak Gezi, tarihe geçmiştir.
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