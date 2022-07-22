Erdoğan'ın 'Gezi olaylarında camilerimiz yakıldı' sözlerine İBB itfaiyesinden yanıt: O tarihte cami yangını ihbarı yok

22 Temmuz 2022 Cuma, 19:52

Liberal Demokrat Parti (LDP) Genel Başkan Yardımcısı Hasan Kulaksız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Bütün bunlar olurken, bunları savunan zihniyetten hiçbir şey olmaz. Polis araçlarımız, camilerimiz yakıldı. Bu kendini bilmezler tarafından işgal edildi' sözleriyle ilgili, dört kuruma soru sorduklarını ancak sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) itfaiyesinden yanıt geldiğini açıkladı.

LDP'li Kulaksız, Twitter adresinden yaptığı duyuruda; "Erdoğan'ın, "Gezi olayları esnasında camilerimiz yakıldı" sözleri üzerine, Liberal Demokrat Parti adına, ilgili dört kuruma sorduk, kayıtların paylaşılmasını istedik, yanıt sadece İst itfaiyesinden geldi, gelen yanıt da "yanan her hangi bir CAMİ yok" deniyor" ifadesini kullanarak İBB itfaiyesinden gelen yanıtı paylaştı.

Erdoğan'ın,"Gezi olayları esnasında camilerimiz yakıldı" sözleri üzerine, Liberal Demokrat Parti adına, ilgili dört kuruma sorduk, kayıtların paylaşılmasını istedik, yanıt sadece İst itfaiyesinden geldi, gelen yanıt da "yanan her hangi bir CAMİ yok" deniyor. pic.twitter.com/OOcBRKidPA — Hasan Kulaksız?? (@HasanKulaksiz) July 22, 2022

"HERHANGİ BİR BİLGİ - BELGEYE RASTLANILAMAMIŞTIR"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Dairesi Başkanlığı ise bahse konu olan tarih aralığında herhangi bir camide yangına dair bilgi-belgeye rastlanılmadığını açıkladı.

Erdoğan'ın sözlerine ilişkin dört kuruma LDP tarafından yöneltilen soruyu cevaplandıran İtfaiye Dairesi Başkanlığı yazılı olarak şu yanıtı verdi:

Bahse konu tarihte yukarıda zikredilen olay ile ilgili kayıtlarımızda yapılan inceleme - araştırma neticesinde tarafımıza cami yangını ihbarı yapılmadığı tespit edilmiş olup, konu hakkında herhangi bir bilgi - belgeye rastlanılamamıştır.

İBB İtfaiyesi'nin Kulaksız'a yanıtı

"CAMİLERİMİZ YAKILDI” SÖZÜNÜ DOĞRULAYACAK BİR DEVLET MAKAMI ÇIKMAMIŞTI

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gezi Direnişi’ne ilişkin 4 Haziran’da yaptığı “Camilerimiz yakıldı” açıklamasını Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden devlet makamlarına sormuştu.

Sorularına yanıt alamadığını belirten Bulut, “Bakanlığa gitti, bakanlık bu soruya cevap veremedi, il emniyet müdürlüğüne gönderdi. İl emniyet müdürlüğü de CİMER’den gelen bu soruya cevap veremedi. Diyanet’e gönderdi. Diyanet, il müftülüğüne gönderdi. Yazıya cevap verecek bir tek makam bulunamadı. Neden? Çünkü, Tayyip Erdoğan’ın yalanını açığa çıkartmak istemediler” demişti.

CHP’li Bulut, şunları söylemişti: