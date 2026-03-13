İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy 8,5 saatlik ameliyatın ardından Silivri'ye gönderildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, boyun fıtığı nedeniyle geçirdiği ağır ameliyatın ardından yeniden cezaevine gönderildi.

Aksoy’un, ameliyat sonrası sürecini 40 kişilik bir koğuşta geçirdiği ve fizik tedaviye bu koşullarda gidip geleceği ifade edildi.

Aksoy, Gaziosmanpaşa dosyası kapsamında aylar önce tutuklandı. Dosyada henüz iddianamenin hazırlanmadığı belirtilirken, Aksoy’un ne ile suçlandığının resmi olarak açıklanmadığı kaydedildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, daha önce mahkemede yaptığı savunmada sağlık sorunları bulunan bazı tutuklular için “hasta arkadaşlarımı bırakın” çağrısında bulunmuş, bu isimlerden birinin de Aksoy olduğu ifade edilmişti.

8,5 SAAT SÜREN AMELİYAT

Cezaevinde bulunduğu süre içinde sağlık sorunlarının ağırlaştığı belirtilen Aksoy, geçtiğimiz hafta boğazına yakın bir noktada oluşan ciddi boyun fıtığı nedeniyle ameliyata alındı. Yaklaşık 8,5 saat süren operasyonun ardından Aksoy’a 5 platin ve 1 disk takıldığı öğrenildi.

20 KİLO VERDİ

Tutukluluğu süresince yaklaşık 20 kilo verdiği belirtilen Aksoy’un ameliyat sonrası konuşmakta ve yürümekte zorlandığı ifade edildi. Hastanede serviste birkaç gün gözetim altında tutulan Aksoy’un daha sonra yeniden cezaevine sevk edildiği kaydedildi.

Aksoy’un şu anda 40 kişilik bir koğuşta, konuşmakta ve yürümekte zorlanmasına rağmen iyileşmeye çalıştığı belirtiliyor. Aynı zamanda fizik tedavi sürecinin de cezaevi koşullarında sürdürüleceği ifade ediliyor.

DEPREM SÜRECİNDE GÖREV ALMIŞTI

Uzun yıllar kamu yönetiminde görev yapan Aksoy’un, 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay’da yardım organizasyonlarında görev aldığı ve bölgede yürütülen çalışmaların koordinasyonunda yer aldığı da aktarıldı.