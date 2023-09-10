İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gökce’den Ulaştırma Bakanı Uraloğlu’na sert yanıt: Kanal İstanbul bir rant projesidir

Yayınlanma: 10.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 10.09.2023 - 04:00

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, katıldığı bir canlı yayında Kanal İstanbul için çalışmaların başlayacağını açıkladı. Uraloğlu, “İstanbul Boğazı iki yönlü gemi trafiği için çok emniyetli değil. Ben inşaat mühendisiyim. Bir mühendis olarak büyük projeler heyecan veriyor. Mühendislik hesabı bu, Kanal İstanbul’a ihtiyaç var” dedi.

Önceliğimiz deprem İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce ise Bakan Uraloğlu’nun ifadelerine ilişkin “Kanal İstanbul bir mühendislik projesi ve ihtiyacı olarak ele alınamaz. Bu bir ihtiyaç değil, rant projesidir” yanıtını verdi. Gökçe sözlerine şöyle devam etti:

“Doğanın dengesini bozamayız. En son Başakşehir, Arnavutköy hattında zaten bir su toplanma hattının içerisine yapılmış hastane yapısının ve çevresinin, dere yataklarının nasıl sel baskınına maruz kaldığını gördük. Bir kamu kaynağı var ve yaratılabiliyorsa bu olası İstanbul depremi için kullanılmalıdır. Bunun dışındaki iş ve eylemler öncelikli değildir."