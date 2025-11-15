İBB iddianamesi yandaşları birbirine düşürdü! Şamil Tayyar canlı yayında tepki gösterdi: 'Yarın bunlar beraat ederlerse ne diyeceğiz?'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iddianamesi 237 gün sonra hazırlandı.

Seçilmiş İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun "suç örgütü lideri" suçlamasıyla tanımlandığı iddianame, yandaş medyanın da gündemin de.

İBB İDDİANAMESİ YANDAŞLARI BİRBİRİNE DÜŞÜRDÜ

Son olarak iktidara yakınlığıyla bilinen TGRT'de "İBB iddianamesi" konuşulurken stüdyoda soğuk rüzgarlar esti.

TGRT'de yayınlanan "Medya Kritik" programında yandaş isimler canlı yayında karşı karşıya geldi.

İDDİANAMEYİ BEĞENMEYENLER İÇİN "ZEKA SORUNU VAR" DEDİ

Stüdyoda bulunan AKP'li Avukat Yaşar Baş, "İddianameye usul açısından şekil açısından eleştiride bulunanlar iddianameyi okumamıştır ya da örgütün aparatıdır ya da iktidar düşmanlığı gözlerini kör etmiştir. Bu iddianame son derece başarılı bir iddianame. Bu kadar çok iddia içinde belki beraatle sonuçlanacaklar da olabilir. İddianamenin geçersiz olduğunu söylemek niyet sorunu yoksa zeka sorunu vardır" dedi.

Bu sözler Şamil Tayyar'ın tepkisini çekti. Baş'ın sözlerine eski AKP milletvekili Şamil Tayyar itiraz etti.

TAYYAR: YARIN BUNLAR BERAAT EDERLERSE NE DİYECEĞİZ?

Tayyar, "Farklı düşünenlerin bir zeka sorunu olduğunu ya da iktidar karşıtı olduğunu söylemek doğru bir yakıştırma değil. Biz eğer demokratik hayat içerisindeysek farklı düşüncelere de tahammülümüzün olması lazım. İddianame dediğiniz şey iddianame, somutluk kazanmış bir metin değil. Yargılama devam ediyor. Yaşar Hocam şimdiden kararı verdi, bitirdi. Siyasetçi konuşur ama hukukçu iddianame üzerinden kesin hükümle konuşmaz. Açıkçası yadırgadığımı söyleyeyim. Bu tarzla biz bu iddianameyi konuşamayız. Benim 1-2 eleştirim var ama farklı düşünceye zeka sorunu denilemez. Yarın bunlar beraat ederlerse ne diyeceğiz?" dedi.

Moderatör Fuat Uğur bu sözler üzerine "Şamil Tayyar'a hukukçu beğendiremiyoruz" dedi.

ŞAMİL TAYYAR VE FUAT UĞUR ARASINDA SOĞUK RÜZGARLAR ESTİ

Fuat Uğur'un araya girmesi üzerine Tayyar "Abicim ben Yaşar Bey ile konuşuyorum" dedi.

Uğur ise bu tepki üzerine, "Ben de araya girebilirim Şamil Tayyar. Bu programın moderatörü olarak... Moderatör de arada birtakım laflar söyleyebilir. Programı domine etmek istiyorsan et tabii de... İzin ver biz de konuşalım yani. Hem regüle ederim hem modere ederim sen merak etme" dedi.

İşte canlı yayındaki o anlar...