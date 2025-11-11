İBB iddianamesinde dikkat çeken ayrıntı: Farklı tarihler, farklı kişiler ama aynı ifadeler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla yürütülen ve çok sayıda kişinin tutuklandığı soruşturmaya ilişkin iddianame tamamlandı.

3 bin 900 sayfa olan iddianamede 402 şüpheli bulunurken 143 farklı suç eylemi tespit edildiği belirtildi.

İddianameye yönelik tartışmalar sürerken iddianameye yansıyan şüpheli ifadelerinde ilginç bir detaya rastlandı.

İBB’ye yönelik operasyonlar kapsamında 10 Temmuz tarihinde tutuklanan ve iddianamede “şüpheli” olarak geçen mali müşavir Cem Çelik ile yine iddianamede “şüpheli” sıfatıyla yer alan ve etkinlik sektöründe faaliyet gösterdiği belirtilen Burak Biçer’in birebir aynı ifadeleri vermeleri dikkat çekti.

Biçer’in söz konusu ifadeyi 8 Nisan’da verdiği belirtilirken Çelik’in ise aynı ifadeyi 23 Nisan’da verdiği iddianamede yer aldı.