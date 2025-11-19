İBB iddianamesinde şaşırtan ayrıntı... İddianamede adı 206 kez geçiyor: O gizemli isim kim?

Yaklaşık 4 bin sayfalık İBB iddianamesi incelendikçe yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Bu ayrıntılardan biri de iş insanı Hüseyin Köksal’ın 13 yıllık şoförü Servet Yıldırım. İddianamede adı 206 kez geçen Yıldırım’ın ifadeleri, sıradan bir şoförden çok bir “içeriden yönetici” izlenimi yaratıyor.

Yıldırım’ın, patronu Hüseyin Köksal’dan bile daha fazla belediye bilgisine sahip olduğu iddia ediliyor. İfade metinlerinde Yıldırım’ın bazı anlatımları, “kimin patron kimin şoför olduğu” sorusunu gündeme taşıdı.

‘İHALELERİN DETAYLARI KONUŞULURDU’ DİYE KONUŞTU

Şoför Servet Yıldırım, gizli olduğu iddia edilen bazı toplantılarda nelerin konuşulduğunu adeta toplantıya katılmış gibi anlattı. Yıldırım, “Bu toplantılarda hangi ihalenin hangi bedelle kime verileceği, paraların nasıl geri alınacağı konuşulurdu” ifadelerini kullandı.

‘KIBRIS’A KUMAR OYNAMAYA GİTTİKLERİNİ S ÖYLERLERD İ’ DEDİ

Yıldırım, 15 Ekim 2025 tarihli ifadesinde patronu Köksal'la ilgili dikkat çekici bir iddia da dile getirerek, “Bazen yurt dışına çıkarlardı. Bize Kıbrıs’a kumar oynamaya gittiklerini söylerlerdi” dedi.

HAKAN KARAN İS İDDİASI

İddianamenin şüphelileri arasında bulunan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun çocukluk arkadaşı olduğu iddia edilen Hakan Karanis hakkında da konuşan Yıldırım, “2020 veya 2021’de Beylikdüzü Defne Restaurant’a davet etti. Misafirleriyle görüştükten sonra bir siyasetçinin Murat Gülibrahimoğlu ile geldiğini ve döküm-hafriyat işlerinin konuşulduğunu söyledi” diye belirtti.

‘OLAY TV TAL İMATINI İMAMOĞLU VERDİ’ İDDİASI

Şoför Yıldırım’ın ifadelerinde, Olay TV süreciyle ilgili de çarpıcı iddialar yer aldı. Köksal’ın, kanalın satın alınması ve finansmanın sağlanması süreçlerinde “Ekrem İmamoğlu’nun talimatlarının belirleyici olduğunu” öne sürdüğü iddianamede yer aldı. Yıldırım, “Tüm finansman Fatih Keleş üzerinden sağlandı” diyerek kanal sürecine dair ayrıntılar paylaştı.

ORTAĞINI GAMMAZLADI İDDİASI

İddianamede adı geçen Murat Kapki ise ifadesinde Yıldırım’ın kendisine bazı bilgileri ilettiğini söyledi. Kapki, Raffels Oteldeki bir görüşmede Murat Ongun’un kendisi hakkında “Artık Kapki’yi gönderme zamanı geldi” dediğini, buna şoför Yıldırım’ın şahit olduğunu ve daha sonra kendisini arayarak durumu haber verdiğini belirtti.

Kapki, “Hüseyin Köksal beni tecrübelerinden faydalanmak için kullandı. Sonra da işi öğrenip beni devre dışı bırakmak istedi” ifadelerini kullandı.