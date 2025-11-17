İBB Meclisi’ndeki o karar iddianamede: AKP de onay vermişti, bağış ‘rüşvet’ sayıldı

Mahkemenin henüz kabul etmediği “İBB İddianamesi”, dikkat çeken ayrıntılarıyla kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.

İddianamede Torunlar firmasından, Beykoz sahilinde yapacağı otel inşaatı için 10 milyon dolar rüşvet istendiği öne sürüldü. Ancak Torunlar firmasının İBB’ye yapacağı şartlı bağış, Belediye Meclisi’nde CHP ve AKP gruplarının oybirliği ile kabul edilmişti.

İBB İddianamesinin 560'ıncı sayfasında Savcılık tarafından yöneltilen iddialar şu şekilde:

“Örgüt lideri Ekrem İmamoğlu örgütün Boğaziçi İmardan sorumlu üyesi Yakup Öner’i başvuru sahibi Mehmet Torun’dan ‘yurt yapımında kullanılmak üzere bahanesi’ ile 10 milyon Amerikan Doları rüşvet talep etmesi hususunda bizzat görevlendirdiği ifadelerden anlaşılmıştır.”

AKP GRUBU DA ŞARTLI BAĞIŞA EVET DEMİŞTİ

Savcılığın “rüşvet” olarak nitelediği, Torunlar firmasının “Şartlı bağış” teklifi, İBB Meclisi’nin 17 Ekim 2024 tarihli toplantısında görüşüldü. Teklifle ilgili komisyon raporu İBB Meclisi’ne oybirliği gelmişti. Komisyonda 5 CHP’li 3 AKP’li üye bulunuyor. AKP’li üyeler azınlıkta olmalarına karşın, rapora şerh düşebilirdi. Komisyondan oybirliği ile gelen Rapor, Meclis tarafından oybirliği ile kabul edilmişti.

Raporda şöyle denilmişti:

“Torunlar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş, Feshane Yapılarının Rekonstrüksiyon/Restorasyon ve Çevre Düzenlemesi 2. Etap işinde kullanılması koşuluyla belediyemize 230 milyon TL şartlı bağışın kabulü, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (g) bendi uyarınca komisyonumuzca uygun görülmüştür.”

TORUNLAR ARAZİYİ ÖZELLEŞTİRME İDARESİNDEN ALDI

İddianameye giren Beykoz sahilindeki arazi 53 bin 865 metrekare büyüklüğünde. Eski Tekel Fabrikasının bulunduğu araziyi Torunlar, Özelleştirme İdaresi’nden 2012 yılında 355 milyon TL’ye almıştı. O tarihte dolar 1.75 TL idi. Bir başka ifadeyle arazi yaklaşık 203 milyon dolara Torunlar firmasına satılmıştı. Torunlar firmasının 2018 yılında Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.’ye hazırlattığı “değerleme” raporunda, “projenin tamamlanmış olması halindeki değeri 228 milyon 66 bin dolar” denilmişti. Torunlar söz konusu araziye otel yapmak istiyor.

"İMAMOĞLU" AYRINTISI

Söz konusu olay iddianamede; 23 Haziran, 10 Temmuz, 27 Temmuz ve 19 Ağustos'ta dört farklı etkin pişmanlık ifadesi verdikten sonra eylül ayında tahliye edilen İBB Harita Mühendisi Yakup Öner'in ifadelerine de yansıdı.

Öner, 23 Haziran tarihli ifadesinde, söz konusu proje için verilen yapı ruhsatı için Torunlar tarafından yapılan uzatma başvurusunun hukuken haklı olduğunu ve belediyenin başvuruyu reddetmesi halinde açılacak davanın kaybedilebileceğini belirten bir raporu Ekrem İmamoğlu’na sunduğunu öne sürdü..

Öner’in iddiasına göre, raporun ardından İmamoğlu ruhsatı onaylama talimatı verirken şirkete bir yurt bağışı yapmalarının talep edilmesini önerdi. Öner, yaklaşık 10 milyon dolar tutarındaki talebi şirkete ilettiğini ancak şirketin talebi ilk başta sert bir şekilde reddettiğini aktardı.

Ruhsat onaylandıktan sonra İmamoğlu ile yaptığı görüşmede ruhsatın onaylandığını aktardığını belirten Öner, İmamoğlu’nun kendisine yurt için gerekli paranın alınıp alınmadığını sorduğunu, alınmadığını söylemesi üzerine ise İmamoğlu’nun “O iş geçti” dediğini aktardı.

İfadesinde, yaklaşık 2-3 hafta sonra şirket tarafından arandığını belirten Öner, “hak edilen ruhsatın verilmesinde herhangi bir menfaat beklenmediği” için kendisine şirket tarafından teşekkür edildiğini ve şirketin söz konusu yurdu bağış olarak yapacağını kendisine bildirdiğini dile getirdi.

Öner ifadesinde, bunun ardından yurt için iki ayrı kalemde (80 milyon TL ve 250 milyon TL) şartlı bağış protokolü hazırlanarak İBB Meclisi tarafından onaylandığını söyledi.