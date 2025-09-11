İBB Meclisi pazartesi yapılamadı, CHP’liler operasyonu eleştirdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nde eylül ayı toplantılarının birinci oturumu, pazartesi günü yapılamadı. CHP’li üyeler, pazartesi günü CHP İstanbul İl Başkanlığı’na yönelik operasyon karşısında il başkanlığı binasında bulundukları için meclise katılamamış, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için oturum çarşamba gününe ertelenmişti. Verilen aranın ardından çarşamba günü ilk kez toplanan mecliste, pazartesi oturumun iptal olmasına yönelik yoğun tartışmalar yaşandı. AKP ve MHP’li üyeler, ortak açıklama yayımlayarak CHP’lilerin oturuma katılmamasına tepki gösterdi.

CHP Grup Başkanvekili Ülkü İnanlı, dün mecliste yaptığı konuşmada Cumhur İttifakı üyelerine tepki gösterdi. İnanlı, “Meclis pazartesi günü toplanamadı. Neden? Çünkü tarihte ilk kez muhalefet partisinin İstanbul İl Başkanlığı binası valilik talimatıyla 10 bin polisle abluka altına alındı. Partinin üyeleri kendi evlerine parti binasına giremesin diye, girenler çıkamasın diye” ifadelerini kullandı.

‘SİZ NEREDEYDİNİZ?’

15 Temmuz örneğiyle CHP’li üyelerin hedef alındığı açıklamaya değinen İnanlı, “Pazartesi ’15 Temmuz’da bile TBMM toplandı, şimdi ne oldu olağanüstü hal mi var da İBB Meclisi toplanmıyor’ dediniz. 15 Temmuz’da TBMM’nin toplanmasını sağlayan kişi, bugün devirmeye çalıştığınız genel başkanımız, o günkü grup başkanvekilimiz Özgür Özel’di. Siz neredeydiniz o saatlerde? Yine sizin içinizden çıkan yıllarca desteklediğiniz FETÖ terör örgütü darbe yaparken siz halkı sokağa çağırırken CHP, TBMM’yi bombalamaya çalışanlara karşı toplantıya çağırıp hükümete karşı darbeyi engelledi” diye konuştu.