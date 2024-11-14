İBB Meclisi'nde AKP’li üyeler bütçe oturumunu terk etti

Yayınlanma: 14.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 14.11.2024 - 11:58

AKP İBB Meclisi Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, kürsüye çıkarak, savcılığın Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkındaki sevk yazısından bazı kısımları okumak istedi. Meclis 1. başkanvekili Nuri Aslan, halihazırda gündem maddelerine geçildiği gerekçesiyle Türkyılmaz’ın bu talebini reddetti.

İBB Meclisi’nin AKP’li üyeleri, bunun üzerine Aslan’a tepki göstererek parsel satışlarının ve ilçe belediyelerinin yıllık bütçelerinin oylanacağı gündem öncesi meclisi terk etti.

Yapılan oylamalarda, Esenyurt’un da olduğu 19 ilçenin yıllık bütçeleri kabul edilirken bugün düzenlenecek üçüncü oturumda 20 ilçenin daha yıllık bütçelerinin kabul edilmesi bekleniyor.