İBB Meclisi’nde Rıza Akpolat protestosu

Yayınlanma: 17.01.2025 - 18:50

Güncelleme: 17.01.2025 - 18:50

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Ocak ayı toplantısında, CHP Grubu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasını protesto etti. CHP’li üyeler, meclis toplantısında sıralara tutuklu belediye başkanlarının fotoğraflarını yerleştirerek tepkilerini gösterdi.

Meclis 1. Başkan Vekili Nuri Aslan, yaptığı konuşmada adalet ve demokrasi vurgusu yaptı. Aslan, “Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kıymetli hizmetleri olan değerli bir başkandır. Yapılan bu haksızlığa sessiz kalmamız mümkün değildir. Devletin dini adalettir. Gerçek demokrasi ve hukuk devletinde, seçimle iş başına gelmiş yöneticileri, haksız ve insan onuruna yakışmayan muamelelerle işleme tabi tutmak kimseye bir şey kazandırmaz” ifadelerini kullandı.

Aslan, tutuklu belediye başkanlarının en kısa sürede serbest bırakılacağına inandığını belirterek, sürecin adil ve tarafsız şekilde yürütülmesi gerektiğini dile getirdi. “Hiç kimsenin şüphesi olmasın, İstanbul halkına siyaset üstü bir hizmet bilinciyle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

ADALET ÇAĞRISI

CHP Grubu, yaşanan sürecin yalnızca ilgili belediye başkanlarına değil, aynı zamanda seçmenin iradesine de müdahale anlamı taşıdığını savundu. Protesto sırasında yapılan konuşmalarda, adalet ve tarafsız yargı ilkelerinin önemine dikkat çekildi.

CHP Grubu, Akpolat ve Özer’in görevlerine dönmeleri için mücadeleye devam edeceklerini belirtti.