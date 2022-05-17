İBB Meclisi toplandı: Erdoğan’ı örnek verdi

17 Mayıs 2022 Salı, 02:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) mayıs ayı meclis toplantılarının ilk birleşimi dün yapıldı.

Toplantıda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Trabzon gezisiyle ilgili verilen soru önergesi tartışmalara neden oldu. AKP’li meclis üyesi Kübranur Uslu’nun Trabzon gezisi masraflarını kimin karşıladığı ve Trabzon’da dağıtılan yardımlarla ilgili soru önergesi sundu. Trabzon gezisiyle ilgili söz alan CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, “İBB başkanı olduğu dönemde Recep Tayyip Erdoğan’ın Siirt’te ne işi varsa Ekrem İmamoğlu’nun da Karadeniz’de o işi vardı” dedi.

Balyalı, sözlerine şöyle devam etti: “Başkanımız eğer belediyenin makam aracını dahi kullanıyorsa benzin maliyetini kendi karşılıyor. Geziyle alakalı bir tek kuruş bile kullanılmamıştır. Belediye başkanımız kendi masraflarının hepsini kendi karşılamıştır. Asıl problem devletin ya da belediyenin kasasından birtakım vakıflara ve derneklere para akıtanlardır. Lütfen onlara sorsunlar soracaklarsa.”

Gergin geçen meclis toplantısında konuşan İYİ Parti Grup Başkanvekili Mustafa Özkan’ın, “İl başkanınız iki gün önce tweet atıyor, ‘çok az kaldı’ diye. İmamoğlu’nun bir davası var, acaba ona mı bir gönderme yapıyor. Yoksa acaba talimatla verilen bir karardan haberiniz mi var” diye konuştu. l İSTANBUL