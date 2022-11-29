İBB Meclisi'nde Tevfik Göksu'ya zor soru: Cevap bile veremediler

29 Kasım 2022 Salı, 17:03

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı toplantısının altıncı oturumu Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı. Meclis toplantısında İBB'nin 2023 bütçesi tartışıldı.

Kentte trafik yoğunluğunun arttığını, itfaiyenin yangınlara ulaşmasının geciktiğini ileri süren AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, 4. yılına giren İBB yönetiminin kendisinin tasarladığı ve ihalesini yaptığı metro hattı olmadığını ifade etti.

İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı ise İBB bütçesine ilişkin yapılan eleştirilere yanıt verdi.

"CEVAP BİLE VEREMİYORLAR"

İBB parasının büyük bir kısmını yol yapmaya, raylı sistem yapmaya, yeşil alan yapmaya ve sosyal yardım yapmaya harcıyor diyen Subaşı, şöyle konuştu;

"Bu yıl içinde Dudullu-Bostancı metro hattının da açılmasını bekliyoruz. Belki yeni yılın ilk günlerine de sarkabilir. Kabataş-Mecidiyeköy hattının da 2 istasyonu Yıldız ve Fulya istasyonları bu yıl içinde açılacak. Yıl sonu itibarıyla 46,2 kilometre raylı sistem yapılmış olacak. Biz geçmiş belediye başkanları ne kadar metro yaptı diye baktık. En yüksek metro açılışı yapan kişi şu anda meclis başkanlığı koltuğunda oturan Ekrem İmamoğlu. Sen ne dersen de ne yaparsan yap tarihe böyle geçecek. En az yapan kim? Tevfik beyi televizyonda izliyorum 'cevap bile veremiyorlar'diyor. Ondan öğrendim ben de yapacağım şimdi. En az yapan kim diyorum cevap bile veremiyorlar. En az yapmayla dünya tarihine geçtiler. 800 metre metro yapmış. Sirkeci ile Eminönü arasını yapmış."