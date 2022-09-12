İBB Meclisi'nde 'Vahdettin' tartışması

12 Eylül 2022 Pazartesi, 23:58

İBB Meclisi’nin eylül ayı toplantısının birinci oturumu, Saraçhane'deki belediye binasında, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında bugün yapıldı.

Meclis toplantısı, partilerin grup başkan vekillerinin konuşmalarıyla başladı. CHP Grup Başkan Vekili Doğan Subaşı’nın AKP hükümetinin ekonomi politikalarını eleştirdiği konuşması sırasında “Vahdettin, örnek aldığınız lider, İngiltere'ye kaçmıştır” demesi üzerine mecliste tansiyon yükseldi.

Tartışma devam ettiği sırada AKP’li bir meclis üyesinin CHP’li üyelere yönelik ‘Yunan tohumu’ dediği iddiası, meclisteki gerilimi tırmandırdı. ‘Vahdettin’ tartışması, gruplar arasında uzun süre devam etti.

CHP Grup Başkan Vekili Doğan Subaşı’nın konuşmasının satır başları şöyle:

“30 SENE ÖNCE ‘BORÇ VEREN EMİR VERİR’ DEMİYOR MUYDUNUZ, ŞİMDİ SİZE KİM EMİR VERİYOR"

Bakın, geçen gün konuşma yapıyor Sayın Cumhurbaşkanı ve sizin genel başkanınız, ‘Biz’ diyor, ‘bütçe açığını, dostlarımızdan aldığımız borçlarla rezervlerimizi dolduruyoruz’. Yani kasaları borçlarla dolduruyormuşuz. Kimden alıyormuşuz? Dostlarımızdan. 30 sene önce ‘Borç veren emir verir’ demiyor muydunuz? Şimdi size kim emir veriyor? Aldığı dostlara bak. Rusya'dan alıyor. Karşılığında, bir nükleer elektrik tesisi var, oradaki payı devrediyor Türkiye. Devretti daha doğrusu, onun karşılığında buraya para geliyor.

"18 TANE ADAYI DEVRETMİŞSİN, ŞİMDİ KAHRAMANLIK YAPIYORSUN"

Yunanistan'la ilgili laf ediyor. 18 tane adayı devretmişsin, teslim etmişsin, şimdi kahramanlık yapıyorsun. Dostlarımız, Sudi Arabistan, gelmiş ülkenin ortasında bir insanı öldürmüş. Burası kaçıncı yüz yıl ülkesi? Burada adamı öldürmüş. Suudi Arabistan'ın söylemediği laf kalmamış. Gitmişsin sonra para dilenmişsin, burada geliyorsun, ‘Dostlarımızdan para aldık, kasayı doldurduk’. Birleşik Arap Emirlikleri; ‘15 Temmuz'da bir numaralı sorumlu budur’ diyorsunuz. Dışarıda şehitlerin resimleri var, 250 vatandaşımız öldü, ‘Bunun bir numaralı sorumlusu Birleşik Arap Emirlikleri’ diyorsun, aradan üç sene geçiyor, dostumuz oluyor. Niye? Kasaları dolduracağız. Burada konuşurken ‘bu toprakların insanı, şu toprakları insanı’ falan deniliyor. Biz, bu toprakların insanıyız. Biz, bu topraklarda doğduk, büyüdük. Ben, kimseye ‘sen o toprağın, bu toprağın insanısın’ demem. Öyle bir şey söylemem. Siz, bize gayet normal söylüyorsunuz.

"KRALİÇE ÖLDÜ, BAŞINIZ SAĞOLSUN"

Kraliçe öldü, başınız sağ olsun. İngilizler çok severler İslamcıları. Arabistanlı Lawrance, o koymuştur teoriyi. ‘Burada siyasal İslam'ı kullanarak çok şey yapabilirsiniz orduda’ diyen Arabistanlı Lawrence'tir. Meşhur bir adamdır. Sizin kurucu liderlerinizin de birçoğu İngiltere'den mezun olmuş gelmiştir. Vahdettin mesela, örnek aldığınız lider, İngiltere'ye kaçmıştır, İngiliz gemisiyle kaçmıştır. Örnek aldığınız bazı Orta Doğu'daki örgütler, İngilizler tarafından kurulmuştur”

Subaşı ile Meclis 1. Başkan Vekili Zeynel Abidin ile arasında geçen diyalog ise şöyle oldu:

Zeynel Abidin Okul: Sultan Vahdettin, bu topraklardan kaçmamıştır, sürülmüştür. Tarihi doğru tespit edelim. İşi tarihe getirip meclisi germeyelim.

Doğan Subaşı: Sen CHP’ye ‘Yalan üretim merkezi’ diyeceksin, ben de size çiçek atacağım; yok öyle dünya.

Zeynel Abidin Okul: Vahdettin, bu ülkenin padişahıdır, Osmanlı'nın padişahıdır. Bu ülkeden kaçmamıştır. Bu kadar.

Doğan Subaşı: Atalarımız, dedelerimiz savaşta kan dökerken o 15 yaşında kızla düğüne giriyordu; ben kızmayacak mıyım? Atatürk hakkında idam cezası veriyordu, dört tane idam cezası verdi; ben buna kızmayacak mıyım? Hem onu hem onu sevemezsin. Ya onu seveceksin ya bunu. Sevgili İzmirliler, size helal olsun. İstanbul'dan size kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. 6 Ekim'de aynısını İstanbul'da yapacağız. Size söz veriyoruz.

Çıkan tartışmalar sırasında söz alan CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, AKP’li meclis üyesinin kendilerine ‘Yunan tohumu’ dediğini öne sürdü ve çıkıp özür dilemesini istedi.

Balyalı, şöyle konuştu:

“BİZLERE İTHAFEN ‘YUNAN TOHUMU’ İFADESİNİ KULLANDI, ÖZÜR DİLESİN"

Ben, Volkan Başkan'dan özür diliyorum. Onun sözünü aldım, bekletiyoruz. Ama arkadaşlarımızın kendi kulaklarıyla duyduğu, az önce arkada olan bir tartışma var. Bir AK Partili meclis üyesi; bizlere ithafen ‘Yunan tohumu’ ifadesi var. Biz, kendisinden şunu rica ediyoruz; eğer söylemediyse ‘söylemedim’ desin, eğer söylediyse de lütfen çıksın özür dilesin. Bu, kabul edilebilecek olan bir şey değil. Biz, söylemediyse ‘söylemedin’ beyanını bekliyoruz. ‘Bir yanlış anlaşılma oldu’ beyanını bekliyoruz. Ama söylediyse de özür dilemesini bekliyoruz.

CHP’li meclis üyelerine ‘Yunan tohumu’ dediği iddia edilen AKP’li Meclis üyesi Tarık Kambur, söz alarak, Vahdettin’e ‘hain’ diyenlerin özür dilemesi gerektiğini söyledi.

Kambur, “Doğan Bey'in kalkıp Vahdettin'e, Vahdettin ki bu devletin son padişahıdır ve bu topraklardan cebinde tek bir kuruş olmadan sürgün edilmiştir, devletin birliği ve beraberliği için buna göz yummuştur, Vahdettin'i buradan hain gösteren zihniyetin özür dilemesini bekliyorum. Ben, bu ifadeyi kullanmadım” dedi.

Kambur’dan sonra söz alan Tarık Balyalı, şunları söyledi:

“VAHDETTİN BİZİM İÇİN BİR HAİNDİR"