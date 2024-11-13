İBB Meclisi'nin kasım ayı oturumunda AKP dönemindeki konser harcamaları açıklandı

Yayınlanma: 13.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 13.11.2024 - 07:23

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nin kasım ayı birinci oturumunda, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde (ABB) devam eden konser tartışmaları İstanbul’a da taşındı. AKP Sultanbeyli Meclis Üyesi Zehra Kaya, İBB’nin konser ve organizasyon bütçesinin yaklaşık 6 milyar TL olduğunu öne sürerek bu alandaki gider kalemlerinin ayrıntılı olarak açıklanmasını istedi.

İBB CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan, AKP’nin yönettiği 2015 ve 2019’un ilk altı ayını kapsayan 54 aylık dönemde konser ve etkinlikler için toplam 467 milyon dolar harcandığını açıkladı. 2019 ve 2024 yılları arasındaki 64 aylık dönemde ise CHP’li İBB yönetiminin bu alanda yaptığı harcamanın toplam 325 milyon dolar olduğunu ifade eden Özcan, bu miktara afiş, katalog, organizasyon ve bunun gibi pek çok yan giderin dahil olduğunu söyledi. Özcan, “Milli bayramları coşkuyla kutlamamızdan bu kadar rahatsız olunmaması gerekir” ifadelerini kullandı.