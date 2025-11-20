İBB’nin 2026 yılı bütçesi kabul edildi: İmamoğlu dönemine ait dikkat çeken borç ayrıntısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 2026 yılı bütçesi, bugün İBB Meclisi’ne sunuldu. İştiraklerin dahil olduğu konsolide bütçe 609 milyar 357 milyon TL olarak açıklanırken, bunun 440 milyar TL’sinin doğrudan İBB’ye ait olduğu belirtildi.

Son altı yılda olduğu gibi İBB bütçesinin en büyük gider kalemi yine “yatırımlar” oldu. Aslan sunumunda, toplam bütçenin 215,6 milyar TL’sinin (yüzde 35’i) yatırımlara ayrıldığını söyledi.

Tutuklu İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu olmadan İBB’de gerçekleştirilen ilk bütçe sunumu, İBB Başkanvekili Nuri Aslan’ın konuşmasıyla başladı. Aslan, İmamoğlu’nun haksız ve hukuksuz gerekçelerle Silivri Cezaevi’nde tutulduğunu belirtirken bütçe sunumuna “Gemi kaptanı fiziken burada olmasa da gemi tam yol ileri gidiyor” sözleriyle başladı.

İMAMOĞLU DÖNEMİNDE BORÇTA SIFIR ARTIŞ

Sunumda belediyenin borç stokuna dair açıklamalarda bulunan Aslan, İBB’nin AKP tarafından yönetildiği 2014-2018 yılları arasında borç yükünün 1,2 milyar dolar arttığını söylerken 3,8 milyar dolar borçla başlayan İmamoğlu döneminde ise borçta herhangi bir artış yaşanmadığını açıkladı. Buna göre 2014’te 2,6 milyar dolar olan borç 2018’de 3,8 milyar dolara yükselirken Ekim 2025 itibariyle hala 3,8 milyar dolar olarak hesaplandı.

Aslan sunumda belediyenin borcuna ilişkin, “Devletin borç stoku dolar bazında yüzde 50 artarken İBB borç ödemeye devam etti. Hizmet üretti, metro yaptı, sosyal yardım yaptı” ifadelerini kullandı.

DİKKAT ÇEKEN METRO VURGUSU

2026 bütçesinde ulaşıma ayrılan pay 155 milyar TL olarak öne çıkarken Aslan, İstanbul’un aynı anda 10 metro hattı inşa eden tek şehir konumunda olduğunu belirterek 2026 içerisinde “Ümraniye-Ataşehir-Göztepe”, Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli 2. etap ve “Pendik-Kaynarca” hatlarının açılacağını duyurdu.

Sunumda paylaşılan bilgilere göre, raylı sistem yatırımlarına 35,5 milyar TL, deniz ulaşımına ise 8,2 milyar TL ayrıldı. Öğrenci, engelli ve 65 yaş üstü yurttaşlar için sağlanan ücretsiz/indirimli ulaşım desteği ise 110 milyar TL’ye ulaştı.

SOSYAL YARDIMLAR VE DEPREM HAZIRLIKLARI

Ekonomik krizin derinleşmesiyle sosyal yardımların bütçedeki payının arttığına dikkat çeken Aslan, 2026’da sosyal yardımlar için 59,1 milyar TL (yüzde 13,4) ayrıldığını söyledi.

2026 bütçesinde deprem ve afet hazırlıklarına ise 17,2 milyar TL ayrıldı. 130 bin binanın hızlı taramadan geçirildiğini duyuran Aslan, “çok riskli” konumundaki 6 bin 840 binadan binden fazlasının fazlası yıkıldığını ve kira yardımlarının da devam ettiğini belirtti.

DİĞER PARTİLERE ÇAĞRI

Aslan, konuşmasının sonunda İBB Meclisi’ndeki tüm partilere yeni metro projelerinin Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı’na alınması için destek çağrısında bulundu. Hükümete ise İstanbul’daki tarihi eserlerin vakıflara devriyle ilgili olası sorunların diyalogla çözülmesini önerdi. İstanbul’un deprem tehlikesine bir kez daha dikkat çeken Aslan, “Deprem siyaset üstüdür, gelin birlikte çalışalım” dedi.

Aslan’ın sunumunun sonunda Ekrem İmamoğlu’nun cezaevinden gönderdiği video mesajı yayınlanırken Aslan, “Durmak yok, tam yol ileri” sözleriyle sunumu tamamladı.

OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 609 milyar 357 milyon liralık 2026 yılı mali bütçesi, 151'e karşı 86 oyla İBB Meclisi’nde kabul edildi.