İBB soruşturması... Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu, Emniyet'te ifade verdi: Dikkat çeken 'MASAK' ayrıntısı!

Silivri'de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Selim İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında ifade vermek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne geldi.

İFADE İŞLEMLERİ YAKLAŞIK 1 SAAT SÜRDÜ

Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu, yolsuzluk soruşturması kapsamında ‘rüşvet’ ve ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçlarından ‘şüpheli’ sıfatıyla ifade verdi.

Başsavcılığın talimatı üzerine Emniyet'e yürüyerek giden dede ve toruna İBB Başkanvekili Nuri Aslan da eşlik etti.

İmamoğlu ailesinin ifade işlemleri saat 10.30 civarında başladı, 11.40 civarında sona erdi.

SELİM İMAMOĞLU'NUN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ifade veren Selim İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı.

İmamoğlu, "Alacaklısı ya da borçlusu olduğum icra takip dosyası yoktur" dedi.

DİKKAT ÇEKEN "MASAK" AYRINTISI

Selim İmamoğlu'na "MASAK tarafından tespiti yapılan Dilek KAYA İMAMOĞLU ve Hasan İMAMOĞLU isimli şahıslardan hesabınıza gelen paraların kaynağı hakkında açıklama yapınız. Hesabınıza yatan paraları yurtdışında bulunan şirkete göndermenizdeki amaç nedir? Bu şirketin faaliyet alanları nelerdir?" diye soruldu.

Söz konusu soruda, "Cumhuriyet Başsavcılığının yapmış olduğu incelemeyle söz konusu işlemin çift işlem olduğu ve gönderilen paranın MASAK tespitinin yarısı kadar olduğu anlaşıldığı ve cevabın bu kapsamda verilmesi gerektiği değerlendirilmiştir" denildi.

Selim İmamoğlu'nun o soruya yanıtı şöyle oldu:

"Yukarıda benim de belirttiğim gibi çift işlem konusu savcılığın yaptığı incelemeyle örtüşmektedir. Bu yanlışında düzeltilmesini talep ediyorum. İnşaat işi yapan bir ailenin 3. Nesli olarak bilgi birikimimiz yurt dışına taşımak istediğimde annemin ve dedemin bana hem maddi hem de manevi olarak yardımcı olmaları gayet normaldir. Bunun bir suç olduğu ve suç geliri olduğu iddiasını kabul etmiyorum. Annemin ve dedemin bana göndermiş oldukları parayı nereden temin ettiklerini bilmiyorum. Bu konuda herhangi bir şüphe duymamı gerektirecek bir şey yoktur. Şunu söyleyebilirim ki dedem Hasan İMAMOĞLU en az 40 senelik bir tüccarlık geçmişi vardır. Birçok sektörde bireysel çabaları ile ailemiz adına elde ettiği birikimler vardır. Annemin de aynı şekilde hem kendini hem de ailemizi korumak ve güvence altına almak adına yıllarca yaptığı birikimler vardır. Bu paraların kaynağı buradan gelmektedir. Bu nedenle şüphe edilmesi gereken bir durum veya hal yoktur.

"BEN, KENDİNİ BİLİME ADAMIŞ BİR TÜRK GENCİYİM"

Selim İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Ben iyi bir üniversiteden mezun olmuş ve şuan halihazırda İstanbul Teknik Üniversitesinde fizik mühendisliği alanında kuantum teknolojileri üzerine yüksek lisans yapan kendini bilime adamış bir Türk genciyim. Aynı zamanda şükürler olsun ki çok uzun yıllardır ticaretle uğraşan ve bu işini hakkıyla yapan bir ailem vardır. Bu birikimi hem ailemin hem de Türkiye Cumhuriyeti devletinin bana verdiği eğitim ve vizyonla uluslararası alana taşımak benim en büyük hakkımdır. Bu konuyla alakalı benim ve ailemin ilişkilendirildiği en ufak bir suçlamayı bile kabul etmiyorum."

"PARA TRANSFERLERİNİN TAMAMI AİLE İÇİ MAL VARLIĞI TASARRUFUDUR"

Selim İmamoğlu’nun avukatları Tora Pekin, Dilek Gürsan Küçükaksu ve Sezen Yılmaz’ın ise ortak beyanlarında, "Müvekkile isnat edilen aklama suçunda failin eylemi gerçekleştirdiği sırada üzerinde işlem yaptığı mal varlığı değerlerinin suçtan kaynaklandığını bilmesi gerekmektedir. Müvekkil ifade ettiği üzere yurt dışına yatırım olarak yolladığı parayı anne ve dedesinden almıştır. Müvekkilin izah ettiği üzere gerçekleşen para transferlerinin tamamı aile içi mal varlığı tasarrufudur ve müvekkilin bu malvarlığına dair herhangi bir şüphe geliştirmesini gerektiren bir durum yoktur. Müvekkilin anne ve dedesinden aldığı paranın ne sebeple ve hangi suçtan kaynaklandığı ve bunun müvekkil tarafından nasıl bilinebileceği tümüyle belirsizdir, müvekkile açıklanmamıştır. Bu nedenle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar (KYOK) verilmesini talep ediyoruz" ifadesini kullandığı öğrenildi.

İDDİANAME İÇİN KASIM AYININ İLK HAFTASI İŞARET EDİLMİŞTİ

18 Mart'ta üniversite diplomasına el konulan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun 23 Mart'ta tutuklanmasının üzerinden 7 ayı aşkın süre geçmesine rağmen iddianamenin ne zaman hazırlanacağı tartışma ve merak konusu olmaya devam ediyor.

Daha önce ekim ayında hazırlanacağı belirtilen iddianameyle ilgili geçen hafta basın mensuplarına yeni bilgi veren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kaynakları bu kez kasım ayının ilk haftasını telaffuz etti.

Başsavcılık kaynakları 6 savcı tarafından yürütülen soruşturmada eksik tanık veya sanık ifadesi bulunmadığını, hazırlanacak iddianamenin de kısa sürede kamuoyu ile paylaşılabileceğini belirtti.

İFADEYE ÇAĞRILMIŞLARDI

Soruşturma bu aşamada devam ederken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dün İBB'ye yönelik "mali" suçlamalarla ilgili soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ile oğlu Selim İmamoğlu'nun ifadelerinin alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat yazıldığını açıkladı.

Savcılık yetkilileri ifade verme işleminin Emniyet'te gerçekleşeceğini de bildirdi.

İFADE ALINMADAN YURTDIŞI YASAĞI

Akşam saatlerinde de Sulh Ceza Hakimliği kararıyla dede-toruna yurtdışı çıkış yasağı konduğu bildirildi.

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, "Şüpheliler hakkında İstanbul Sulh Ceza Hâkimliğinin bugün tarihli kararıyla haklarında yurtdışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.

YÜRÜYEREK GİTTİLER

Gelişmeler üzerine Hasan ve Selim İmamoğlu da bu sabah İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine yürüyerek gitti.

Emniyet'e gidişte dede ve toruna İBB Başkanvekili Nuri Aslan ile diğer yetkililer eşlik etti.