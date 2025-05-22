İBB soruşturmasına 13 tutuklama daha: Sevk yazılarında dikkat çeken ‘para transferi’ ve ‘etkin pişmanlık’ ayrıntıları

İBB'ye yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan 3. dalga operasyonda gözaltına alınan 20 kişiden 13’ü tutuklandı. 1 kişi hakkında ev hapsi kararı verilirken, 6 kişi hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrol şartı uygulanması kararı verildi.

Tutuklanan isimler ise şu şekilde sıralandı:

“İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin, Hüseyin Kum, Ergin Gönül, Mustafa Karaoğlu, Onur Gülin, Nihat Kolaber, Fikri Murat Demir, Arzu Can , Serap Karay, Faruk Ceyhan, Savaş Can, Çağatay Takaoğlu ve Ahmet Rıdvan Murat”

22 BİN TL'LİK PARA TRANSFERİ SUÇLAMA KONUSU YAPILDI

Soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilenlerin sevk yazılarında ise dikkat çeken ayrıntılar yer aldı.

Tutuklama talep edilen 16 kişi arasında bulunan İBB Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu’nun, 2019-2020 yıllarında 4 kalemden oluşan toplam 22 bin liralık para transferi 'karşılıksız olduğu' gerekçesiyle suç kapsamında değerlendirildi.

Karaoğlu'nun, tutuklama talep edilenlerden Fikri Murat Demir'e yapılan ilk transfer olan 3 bin liralık transferin, 25 Mayıs 2019 tarihinde Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanı seçilmesinin ardından seçimlerin iptal edilmesi nedeniyle henüz resmi olarak görev yapmadığı dönemde olması dikkat çekti.

BİR ‘ETKİN PİŞMANLIKÇI’ DAHA

Öte yandan İBB'ye yönelik 3. dalga operasyonla beraber, İBB soruşturmaları kapsamında şimdiye kadar 'etkin pişmanlıktan' faydalandığı ortaya çıkan kişi sayısı 4'e yükseldi. İBB'ye bağlı Kültür AŞ Müdürü Murat Abbas, İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız ve Neva Organizasyon Şirketi sahibi Ahmet Çiçek'in ardından son dalgada gözaltına alınan Noyan Kırmızıgül'ün de etkin pişmanlıktan faydalandığı sevk yazısında yer aldı.