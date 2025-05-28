İBB soruşturmasında Beyaz İnşaat'ın hissedarı 'etkin pişmanlıkla' tahliye edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik devam eden operasyonlar kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Ekol TV'nin haberine göre; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun birçok projede ortağı olduğu iddia edilen Beyaz İnşaat'ın hissedarlarından Seyfi Beyaz, ‘etkin pişmanlık’ kapsamında ifade verdi, tahliye edildi.

Seyfi Beyaz, tutuklanmadan önce verdiği ifadesinde Bakırköy'de bulunan AVM için kendisinden 5 milyon dolar rüşvet istendiğini öne sürmüş, konuyla alakalı CİMER'e ihbarda bulunduğunu da beyan etmişti.



