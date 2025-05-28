İBB soruşturmasında ‘bizden rüşvet istendi’ demişlerdi… O 'tanıklar' dolandırıcı çıktı!

İBB soruşturması kapsamında tutuklanan Ali Kurt’un sorgusunda Müge Deliler ve Ulaş Yılmaz adlı iki kişinin tanık ifadelerine başvuruldu.

İki isim de KİPTAŞ’ın projesinde kendilerine zorluk çıkarılarak rüşvet istendiğini öne sürdü.

Sözcü’nün haberine göre, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nda bu isimlerin de dahil olduğu bir soruşturma olduğu ortaya çıktı. G.S. ve M.Ç adlı iki vatandaş Müge Deliler’in aralarında bulunduğu altı kişi hakkında şikayetçi oldu. Şikayetçi olunan isimlerin diğer ikisi de Müge Deliler’in akrabası.

Ulaşılan şikayet dilekçesinde bir ponzi sistemi yaratılarak dolandırıcılık ağı kurulduğu anlatıldı. Şikayet 8 Kasım 2024 tarihinde yapıldı.

ÖZELLİKLE YABANCILARA SATARAK KAR ETTİLER

İddiaya göre İBB soruşturmasında tanık olarak ifade veren Müge Deliler’in de aralarında olduğu bu kişiler inşaat firmalarından proje içerisinde ucuz fiyattan taşınmaz satın alıp bu taşınmazları özellikle yabancılara satarak yüksek miktarda kar elde ettiler.

KAR VAADİYLE PARA TOPLADILAR

Bunun dışında da yurttaşlardan kar vaadiyle para topladılar. Aile şirketi gibi çalışan bu kişiler bir yandan piyasadan para toplarken bir yandan da yatırım yapıyor görüntüsü verdiler.

Fakat şikayet dilekçesine göre aktarılan paralar daha sonra şirketten çıkarılıp güvendikleri aile yakınları üzerine taşınmazlar satın alındı.

‘TANIK’ OLDU: KİPTAŞ GENEL MÜDÜRÜ TUTUKLANDI

Şikayette bulunan kişi toplamda 16 milyon 250 bin lirasının dolandırıldığını belirtirken kendileriyle irtibat kurmaya çalıştığında ise oyalandığını belirtti.

Ponzi sistemiyle oluşturulan bu dolandırıcılık ağında Müge Deliler ve diğer isimler, her ay kardan ödeme yapacaklarını söyledilerse de durum böyle olmadı.

Bu soruşturma Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bilgisi dahilinde olmasına rağmen İBB soruşturmasında bu kişilerin tanıklığına itibar edilmiş oldu.

KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt’ta bu kişilerin kendi hakkında rüşvet iddiası dolayısıyla tutuklandı ve cezaevine gönderildi.