İBB soruşturmasında kritik gelişme... Avukat Hüseyin Ersöz açıkladı: Tefrik kararı verildi!

İBB soruşturmasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklu bulunan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın avukatı Hüseyin Ersöz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2024/228233 sayılı soruşturma dosyasında tefrik kararı verildiğini açıkladı.

Avukat Hüseyin Ersöz, yaptığı açıklamada, “Kamuoyunda ‘İBB Soruşturması’ olarak bilinen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2024/228233 sayılı dosyasında tefrik kararı verildi. Bu durum iddianamenin yakın bir zamanda Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulacağı anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

Ersöz'ün sosyal medyada paylaştığı açıklaması şöyle:

"Kamuoyunda “İBB Soruşturması” olarak bilinen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2024/228233 sayılı dosyasında tefrik kararı verildi. Bu dosyadan tefrik edilenler 2025/248683 sayılı soruşturma dosyasına kaydedildi. Bu durum iddianamenin yakın bir zamanda Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulacağı anlamına geliyor.

Daha önce de kamuoyunda “Beşiktaş Belediyesi Soruşturması” olarak bilinen dosyada tefrik kararı verilmiş; birkaç gün içinde iddianame Mahkemeye sunulmuştu.

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen tutukluluk incelemesi de iddianamenin yakın zamanda Mahkemeye gönderileceğinin “uygulamada karşılaşılan” bir başka habercisiydi."