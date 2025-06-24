İBB Teftiş Kurulu: Akın Gürlek'e 621 Gün araç tahsisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Teftiş Kurulu'nun soruşturmasında yeni bulgular ortaya çıktığını duyurdu. Yavuzyılmaz, dönemin 37. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Akın Gürlek'e İBB tarafından toplamda 621 gün boyunca araç tahsis edildiğini açıkladı.



İBB Teftiş Kurulu'nun raporuna göre, Gürlek'e önce 'Opel Insignia Limousine NB' marka araç 540 gün süreyle tahsis edildi. Daha sonra bu süreye 52 gün eklendi. Yavuzyılmaz, ek olarak, Gürlek'e daha önce 'Megane Icon 1.5 DCI EDC' marka bir aracın da 29 günlüğüne tahsis edildiğini tespit ettiklerini belirtti.

Yavuzyılmaz, söz konusu araç tahsislerinin herhangi bir meclis kararı veya resmi protokol olmadan yapıldığını, araçların kira, şoför, yakıt ve HGS/OGS giderlerinin İBB bütçesinden karşılandığını ve bunun açık bir kamu zararı olduğunu ifade etti. Ayrıca, Ekrem İmamoğlu'nun onayıyla başlatılan denetimlerde belediye kaynaklarının kişisel kullanımlara tahsis edilip edilmediğinin kapsamlı şekilde incelendiğini ekledi.