İBB tutuklusu Murat Kapki ifadeye götürülürken eşi gözaltına alındı: ‘Aileye dokunmak, Türk milletinin örfünde yer almaz’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmada tutuklu olan iş insanı Murat Kapki'nin eşi gözaltına alındı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İBB tutuklusu iş insanı Murat Kapki'nin ifadesi için adliyeye götürüldüğü dakikalarda eşinin de gözaltına alındığını açıkladı.

Emir, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

“2025 “Aile Yılı” ilan edilmişken, aile kutsiyetine saldırarak insanların eşini, çocuğunu hedef almak ne demektir?

İBB soruşturmasında tutuklu bulunan Murat Kapki’yi savcılığa götürdüğünüz dakikalarda eşini gözaltına alarak itirafçı olmasını sağlamaya çalışmak mıdır?

Hakkında ‘itirafçı oldu’ yaylanı yayıldıktan ve bunun gerçek olmadığı ortaya çıktıktan sonra Fatih Keleş’in oğlu ve yeğenini tutuklamak bu milletin değerlerine hakaret değil midir?

Yetmiyor, şimdi de MASAK raporlarıyla İmamoğlu’nun ailesi hedefe konuluyor.

Aileye el uzatmak, hiçbir vicdanla açıklanamaz. Aileye dokunmak, Türk milletinin örfünde yer almaz.”