İBB’ye 3. dalga operasyon AKP’yi rahatsız etti: ‘Muhalefetle kavga edecek zaman değil’

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ve ardından tüm yurda yayılan protestolara yönelik müdahalelere yönelik AKP kurmaylarının rahatsızlığını gazetemiz Cumhuriyet gündeme getirmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yapılan operasyonlara yönelik AKP’den tepkiler devam ederken, dün operasyonların 3. dalgası da geldi. Bu kapsamda yolsuzluk soruşturması kapsamında, 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon, AKP yetkilileri tarafından eleştirilere neden oldu. Eleştirilerin gerekçesi olarak terör örgütü PKK’nın fesih süreci gösterildi.

'YENİ KAHRAMANLAR YARATILMAMALI'

Cumhuriyet’in ulaştığı kaynaklar, sürecin yasal düzenlemeler aşamasına işaret ederek “Muhalefetle kavga edecek zaman değil” özeleştirisini getiriyor. Önceliğin sürecin kamuoyuna anlatılması olduğunu kaydeden kaynaklar, muhalefete savaş açmanın sürece kamuoyu desteğinin de önüne geçeceğini vurguluyor. Operasyonların AKP’den seçmen kopardığını belirten partililerse “Operasyonlar, muhalefetin mağdur edebiyatı yaparak yükselmesine neden olur. Bu süreçte daha barışçıl bir politika izlenmeli. Yeni kahramanlar yaratılmamalı” yorumunu yapıyor.