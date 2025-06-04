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İBB'ye 5. dalga operasyon: CHP'li Gökhan Zeybek tepki gösterdi!

İBB'ye 5. dalga operasyon: CHP'li Gökhan Zeybek tepki gösterdi!

4.06.2025 11:06:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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İBB'ye 5. dalga operasyon: CHP'li Gökhan Zeybek tepki gösterdi!

CHP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, CHP’li belediyelere yönelik operasyonlarda yapılan tutuklamalara tepki gösterdi.

CHP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, CHP'li belediyelere yönelik operasyonlarda yapılan tutuklamalara tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Zeybek, şu ifadeleri kullandı:

"BU MİLLETİN VİCDANINDA YERİNİZ YOK❗

Yine hukuk katledilerek, tutuklamalarla yol arkadaşlarımızı hedef alıyorlar. 

Suç yok, ama hazırda bekleyen suçlamalar var❗

Savunma hakkı yok, ama önceden yazılmış kararlar var❗

İtiraf değil, baskıyla alınmış iftiralar var❗

Bu oyunu bozacağız. Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak."


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