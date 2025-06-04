İBB'ye 5. dalga operasyon: CHP'li Gökhan Zeybek tepki gösterdi!

CHP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, CHP'li belediyelere yönelik operasyonlarda yapılan tutuklamalara tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Zeybek, şu ifadeleri kullandı:

"BU MİLLETİN VİCDANINDA YERİNİZ YOK❗

Yine hukuk katledilerek, tutuklamalarla yol arkadaşlarımızı hedef alıyorlar.

Suç yok, ama hazırda bekleyen suçlamalar var❗

Savunma hakkı yok, ama önceden yazılmış kararlar var❗

İtiraf değil, baskıyla alınmış iftiralar var❗

Bu oyunu bozacağız. Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak."



