İBB'ye 5. dalga operasyon: CHP'li Gökhan Zeybek tepki gösterdi!

CHP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, CHP'li belediyelere yönelik operasyonlarda yapılan tutuklamalara tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Zeybek, şu ifadeleri kullandı:
"BU MİLLETİN VİCDANINDA YERİNİZ YOK❗
Yine hukuk katledilerek, tutuklamalarla yol arkadaşlarımızı hedef alıyorlar.
Suç yok, ama hazırda bekleyen suçlamalar var❗
Savunma hakkı yok, ama önceden yazılmış kararlar var❗
İtiraf değil, baskıyla alınmış iftiralar var❗
Bu oyunu bozacağız. Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak."
❗BU MİLLETİN VİCDANINDA YERİNİZ YOK❗— Gökan Zeybek (@gokanzeybekCHP) June 3, 2025
Yine hukuk katledilerek, tutuklamalarla yol arkadaşlarımızı hedef alıyorlar.
Suç yok, ama hazırda bekleyen suçlamalar var❗
Savunma hakkı yok, ama önceden yazılmış kararlar var❗
İtiraf değil, baskıyla alınmış iftiralar var❗
Bu oyunu…