İBB'ye abluka... 4. dalga operasyonda yeni gelişme: 45 kişinin ifade işlemleri başladı

"Saray" talimatıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire
Başkanlığı'nda usulsüzlük iddialarına ilişkin düzenlenen operasyonda gözaltına
alınan 45 kişinin ifade işlemleri başladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu isimler hakkında yürütülen soruşturma sürüyor.
İFADE İŞLEMLERİ BAŞLADI
Soruşturma kapsamında İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire
Başkanlığı'nda yapılan incelemelerde bazı usulsüzlüklerin tespit edildiği
iddiaları üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube
Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 45 kişinin
işlemleri sürüyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki
yerleşkesine götürülenlerin ifade işlemleri ise başladı.
Bu arada ekiplerin, 4 kişiyi gözaltına almaya yönelik
çalışmalar devam ediyor.
NE OLMUŞTU?
Soruşturma kapsamında İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire
Başkanlığı'nda yapılan incelemelerde bazı usulsüzlüklerin tespit edildiği
iddiaları üzerinde operasyon düzenlenmişti.
Bu kapsamda haklarında gözaltı kararı verilen KİPTAŞ Yönetim
Kurulu Başkanı Ali Kurt, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay, İBB
Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel, İBB Özel
Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın,
İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık, Yapı Merkez İnşaat sahipleri
Mustafa Başar Arıoğlu, Erdem Arıoğlu ile Özge Arıoğlu'nun da aralarında
bulunduğu 45 isim, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube
Müdürlüğünce İstanbul, İzmir, Trabzon, Antalya, Tunceli ve Kocaeli'de düzenlenen
eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alındı.
Öte yandan, aynı soruşturma kapsamında daha önce gözaltına
alınanlardan Kadriye Kasapoğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.