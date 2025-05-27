İBB'ye abluka... İmamoğlu, yeniden Erdoğan'a seslendi: 'Hiç mi Allah’tan korkmaz, kuldan utanmazsın?'

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde hukuksuz bir şekilde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, yeniden AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi; İBB'ye yönelik operasyonlara ve tutuklamalara sert tepki gösterdi.

Kişisel X hesabı kapatıldığı için mesajını avukatları aracılığıyla "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" hesabından paylaşan İmamoğlu, "Bir yandan yol arkadaşlarımın uğradığı haksızlık ve hukuksuzluğa yanarken, diğer yandan ülkenin içine sokulduğu duruma yanıyorum" dedi.

"HİÇ Mİ ALLAH'TAN KORKMAZ, KULDAN UTANMAZSIN?"

"Hiç mi Allah’tan korkmaz, kuldan utanmazsın?" diye soran İmamoğlu, "Siyasi hırstan, koltuk sevdasından, dünya nimetlerine tamah etmekten başka hiçbir gerekçesi olmayan bu hukuksuzluğu, önce yüce Allah’a sonra aziz milletime şikayet ediyorum" ifadelerini kullandı.

"ÜZERİNDE TEPİNDİKLERİ DOSYALAR BOMBOŞ ÇIKINCA..."

İmamoğlu'nun mesajının tamamı şöyle:

"Hiç mi Allah’tan korkmaz, kuldan utanmazsın? Bir yandan yol arkadaşlarımın uğradığı haksızlık ve hukuksuzluğa yanarken, diğer yandan ülkenin içine sokulduğu duruma yanıyorum. Siyasi hırstan, koltuk sevdasından, dünya nimetlerine tamah etmekten başka hiçbir gerekçesi olmayan bu hukuksuzluğu, önce yüce Allah’a sonra aziz milletime şikayet ediyorum.

Aylardır üzerinde tepindikleri bütün dosyalar bomboş çıkınca, hiç acımadan insanları zindanlara kapatıp, iftiracılar yaratıp 'yeni dosyalar yapabilir miyiz?' derdine düştüler. Zulmederek, korkutarak, tehdit ve şantajla dosya yapmaya çalışan bir adalet sistemi olabilir mi?"