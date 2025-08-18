İBB'ye operasyonda yeni dalga... 8 kişi tutuklandı!

Batuhan SERİM

İBB'ye yönelik soruşturmalarda gözaltına alınan ve aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de olduğu ve savcılığın tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk ettiği 20 kişiden; Deniz Göreli, Esma Bayrak, Güngör Bozkurt, Hasan Yalaz, İsmail Akkuyu, Mahir Gün, Mehmet Kaya, Seyhan Özcan hakkında tutuklama kararı çıktı. Hare Dincer ve Tarık Bora hakkında da adli kontrol tedbirleri uygulandı. İnan Güney hakkında da kararın yakında çıkması bekleniyor. Böylelikle hakim karşısına çıkan 10 kişiden 8’i tutuklanmış, 2 kişiye adli kontrol kararı çıkmış oldu.

BİR YENİ GÖZALTI DAHA

Bu kapsamda; Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de aralarında olduğu 44 kişi 15 Ağustos Cuma günü gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 1 kişinin daha gözaltına alınmasıyla sayı 45'e yükseldi.

Bugün gözaltına alınan kişinin Başak Tatlı olduğu ve Tatlı'nın, 'Emrah Bağdatlı'nın yurt dışına kaçışına yardımcı olduğu iddiası' ile gözaltına alındığı öğrenildi.

Sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilen 44 kişi, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

ADLİYEDEKİ İFADE İŞLEMLERİ SONA ERDİ

11 savcının gerçekleştirdiği ifade alma işlemleri sona erdi.

İNAN GÜNEY DAHİL 20 KİŞİ İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

Son olarak, aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de olduğu 20 kişi tutuklama talebiyle, 24 kişi ise adli kontrol tedbirleri uygulanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Savcılık ifadeleri tamamlanan 20 kişiye isnat edilen suçun “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” ve “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” olduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Medya A.Ş, Kültür A.Ş ile İBB bünyesinde birçok dolandırıcılık eylemine karıştığı tespit edilen 15.08.2025 tarihinde Başsavcılığımız talimatıyla gözaltına alınan 35 şüpheli, çıkar amaçlı suç örgütünün sosyal medya yapılanması kapsamında 9 şüpheli, olmak üzere toplam 44 şüpheli şahsın, Savcılık ifadeleri tamamlanmış olup, aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan GÜNEY'in de olduğu 20 Şüpheli tutuklama talebiyle, 24 Şüpheli ise adli kontrol tedbirleri uygulanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiştir."

24 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen 24 kişi serbest bırakıldı.

TUTUKLAMA TALEP EDİLEN 20 KİŞİ

İşte, tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edilen 20 isim:

1) İnan Güney (Beyoğlu Belediye Başkanı)

2) Veysel Eren Güven

3) İbrahim Can Yaman (Murat Ongun’un bacanağı)

4) Yunus Göçer

5) Alper Yıldırım

6) Duygu Fikirli

7) Recep Cebeci (İmamoğlu’nun makam şoförü)

8) Zekai Kırat

9) Yusuf Yüce

10) Mehmet Türkoğlu

11) İsmail Akkaya (İnan Güney’in eniştesi)

12) Mahir Gün

13) Esma Bayrak

14) Deniz Göleli (İnan Güney’in şoförü)

15) Seyhan Özcan (İnan Güney’in özel kalem müdürü)

16) Hasan Yalaz

17) Güngör Bozkurt

18) Mehmet Kaya

19) Tarık Bora

20) Hare Dinçer

Adli kontrol talep edilen isimler ise şu şekilde oldu:

Sabriye Akkaya (İnan Güney’in ablası), İBB Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman, MEDYA A.Ş. Görsel Yayınlar Koordinatörü Nazlı Dalar, Özge Bağdatlı (Emrah Bağdatlı'nın kardeşi), Bora Aramacı, Aysun Vural, Hasan Erkan Kabakçı, Asraf Engin Güner, Ersan Şık, Nurul Taha Yüksel, Şükrü Fındık, Burak Karakuş, Alican Ayvataş, Mustafa Serez Yerli, Erdal Akbay, Mehmet Akif Bulut, Çiğdem Nasuhbeyoğlu, Ümit Karakaya, Ferda Yıldız Selbasan, Kazım Eren Sönmez, Ahmet Bozkurt, Mesut Taşkın, Tuğba Koçak, Utku Doğruyol

İŞTE GÖZALTINA ALINAN İSİMLER...

Gözaltına alınan bazı isimler şu şekilde:

“İnan Güney (Beyoğlu Belediye Başkanı), Yiğit Oğuz Duman (İBB Başkan Danışmanı), Hasan Yalaz, Bora Aramacı, Aysun Vural, Esma Bayrak, Güngör Bozkurt, Hasan Erkan Kabakçı, İsmail Akkaya (İnan Güney’in Eniştesi), Asraf Engin Güner, Mehmet Kaya, Ersan Şık, İbrahim Can Yaman, Yunus Göçer, Nurul Taha Yüksel, Alper Yıldırım, Deniz Göleli (İnan Güney’in Şoförü), Duygu Fikirli, Şükrü Fındık, Nazlı Dalar (MEDYA A.Ş. Görsel Yayınlar Koordinatörü), Veysel Eren Güven (İnan Güney’in Koruması), Burak Karakuş, Alican Ayvataş, Mustafa Sezer Yerli, Erdal Akbay, Mehmet Akif Bulut, Sabriye Akkaya (İnan Güney’in Ablası), Çiğdem Nasuhbeyoğlu, Ümit Karakaya, Mahir Gün, Recep Cebeci (İmamoğlu’nun Şoförü), Ferda Yıldız Selbasan, Yusuf Yüce, Özge Bağdatlı (Firari Emrah Bağdatlı’nın kardeşi), Kazım Eren Sönmez, Ahmet Bozkurt, Tarık Bora, Mesut Taşkın, Tuğba Koçak, Hare Dinçer, Seyhan Özcan (İnan Güney’in Özel Kalem Müdürü), Mehmet Türkoğlu, Utku Doğruyol, Zekai Kırat.”

ADLİYE ÖNÜNDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ

Cumhuriyet'in kamerasına yansıyan görüntülerde; adliye önündeki polis yoğunluğu ve barikatlar dikkat çekti.

CHP İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI’NDAN DESTEK!

CHP İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamada, “Bugün saat 18.00'de Çağlayan Adliyesi önünde dayanışmamızı göstermek üzere buluşuyoruz” bilgisi paylaşıldı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in de adliyeye geleceği öğrenildi.