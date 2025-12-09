İBB'ye suç sayılırken, AKP'li belediyelere bağış ve bakanlık desteği devam ediyor: 'Dilerim ki gelecekte rüşvet iddiasıyla suçlanmayız'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk iddiasıyla yürütülen davada duruşma tarihleri beklenirken AKP’li belediyelerde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

İBB iddianamesinde, iktidara yakınlığıyla bilinen Torunlar firmasının İBB’ye öğrenci yurdu için sağladığı şartlı bağış, İBB Meclisi’nin Ekim 2024 tarihli toplantısında hem CHP’li hem AKP’li meclis üyelerinin kabulüyle onaylandı.

Ancak söz konusu bağış, “ruhsat düzenleme tipi” gerekçe gösterilerek iddianamede “rüşvet” iddiasıyla yer aldı.

İstanbul’da 2004 yılından bu yana AKP tarafından yönetilen Bahçelievler Belediyesi’nde geçen hafta tamamlanan aralık ayı meclis toplantılarında ise JNR Mensucat Tekstil adlı şirketin belediyeye arama-kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere bir adet 2025 model kamyoneti bedel şartsız hibe etme talebi görüşüldü.

Teklif hem AKP hem de CHP’li üyelerin onayıyla oybirliği ile kabul edildi.

"YARIN RÜŞVET DEMESİNLER"

Teklifin onaylanmasından sonra mecliste konuşan CHP’li meclis üyesi Sehel Tursun Şahin, Torunlar’ın İBB’ye yaptığı bağışın iddianamede rüşvet olarak yer almasını hatırlatarak “Buradaki konu bir bağış. Teklifi kamu yararını gözeterek meclis üyeleri olarak oybirliğiyle geçirdik. Dilerim ki yarın bir gün Bahçelievler Belediyesi, Belediye Başkanı Hakan Bahadır ya da biz meclis üyeleri rüşvet iddiasıyla suçlanmayız” ifadelerini kullandı.

BAKANLIKTAN 10 MİLYON TL DESTEK

Öte yandan aynı meclis oturumunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Türkiye Çevre Ajansı Başkanlığı’nın AKP’li belediyeye yönelik şartlı nakit yardımı teklifi de görüşüldü.

Bakanlığın Bahçelievler Belediyesi ile işbirliği kapsamında 10 milyon TL yardım yapma teklifi de oybirliğiyle kabul edildi. Bakanlığın 2024 yılının aralık ayında da belediyeye nakit destekte bulunduğu, meclis kayıtlarına yansıdı.