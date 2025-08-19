İBB'ye yeni dalga operasyon... İnan Güney'in tutuklanmasına tepki yağdı!

18 Mart'ta diploması iptal edilen CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlayan ve dalga dalga devam eden operasyonlarda son olarak, 31 Mart 2024 seçimlerinde, yönetimi AKP'den CHP'ye geçen belediyelerden olan Beyoğlu Belediyesi’nin Başkanı İnan Güney'in de aralarında bulunduğu 44 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Başkan Güney'in de aralarında bulunduğu 17 kişi tutuklandı.

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve 16 kişinin tutuklanmasına siyasi isimlerden tepki yağdı.

İşte o isimler...

"TÜM TUTUKLU ARKADAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ!"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: "150 günü geçti, iddianame yok! Yargıdaki çeteyle ilgili HSK’da bir kıpırdanma yok! Ama siyasi intikamla Beyoğlu Belediye Başkanımız İnan Güney’i de tutukladılar. Yargı sopasıyla halkın iradesini gasp edenler, en büyük tepkiyi halktan alacak! Tüm tutuklu arkadaşlarımızın sonuna kadar yanındayız!"

"MİLYONLARIN İRADESİNE VURULMUŞ BİR DARBEDİR"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem: "Beyoğlu'nda sandıkla alamadıklarını şimdi yargı sopasıyla gasp ediyorlar. İnan Güney’in tutuklanması sadece ona değil, milyonların iradesine vurulmuş bir darbedir. Bu karanlık düzeni halkın gücü yıkacak!"

"HALKIN İRADESİNİ KİRLİ HESAPLARA TESLİM ETMEYECEĞİZ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci: "Beyoğlu Belediye Başkanımız İnan Güney’in tutuklanması, aylardır devam eden siyasi operasyonların yeni bir halkasıdır. Bu operasyonların amacı seçilmiş belediye başkanlarını, belediye çalışanlarını ve aileleri hedef alarak halkın iradesini felç etmek, korku ve baskı ortamını süreklileştirmektir. Suç örgütü gibi davranan, adalet yerine talimatla hareket eden, yargıyı şantaj ve rüşvet çamuruna batıranlar ülkenin tüm sorunlarının da gerçek sorumlusudur. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu kumpaslar karşısında susmayacağız. Ne belediye başkanlarımızı, ne yol arkadaşlarımızı ne de halkın iradesini kirli hesaplara teslim etmeyeceğiz. Hukuku ayaklar altına alanlar tarihin en karanlık sayfalarına yazılacak; biz ise mücadelemizi büyüterek sürdüreceğiz. Er ya da geç adalet kazanacak, millet kazanacak."

"BEYOĞLU SEÇİM SONUÇLARI SİZİN İÇİN BAMBAŞKA BİR HİKAYE"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen: "Nereye baksanız son seçimlerde halkın tercihini görüyorsunuz, ama Beyoğlu seçim sonuçları sizin için bambaşka bir hikaye. Cumhuriyet Halk Partisi’nin içinden yetişmiş, ilçe başkanlığı yapmış ve belediyeyi halkın tercihiyle buluşturmuş İnan Güney ve hiçbir arkadaşımız yalnız değildir!"

"BEDELİ AĞIR OLACAK"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek: "Milletle inatlaşmanın, milleti yok saymanın sandıkta bedeli ağır olacak. İnan Güney bizim onurumuzdur! Tutuklu ve tutuklanan yol arkadaşlarımız bizim onurumuzdur! Onları geri alacağız. Bizim yol arkadaşlarımızın tek suçu; halkın yanında durmak ve ağırlaşmış ekonomik sorunlara, kinci ve intikamcı iktidarın yerine çözüm üretmektir. Bugün yapılanları unutmuyoruz. Biz kazanacağız!"

"İRADEMİZE VE GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu: "Siyasi intikamla, yine hukuku ayaklar altına alarak Beyoğlu Belediye Başkanımız İnan Güney’i tutukladılar. Yargı sopasıyla halk iradesini gasp edenler mutlaka kaybedecek! İrademize ve geleceğimize sahip çıkacağız. Tutuklu tüm arkadaşlarımızın yanındayız!"

"BU KİRLİ KUMPASLARA ASLA BOYUN EĞMEYECEĞİZ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat: "Tam da Aydın’da tarihi bir kalabalık özgürlük ve demokrasi için ayağa kalkmışken, Beyoğlu Belediye Başkanımız İnan Güney’in tutuklanması tesadüf değildir! Bu operasyonun amacı açıktır: Halkın iradesini sindirmek, umudu kırmak, mücadele azmimizi bastırmak... Ama asla başaramayacaklar! Bu kirli kumpaslara asla boyun eğmeyeceğiz. İnan Güney yalnız değildir! Adaletin ışığı, er ya da geç karanlığı yırtacaktır."

"BARIŞI HUKUK VE DEMOKRASİ OLMADAN TESİS ETMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer: "Bir yandan barış süreci yürütülürken bir yandan da siyasi operasyonları sürdürüp, seçilmiş belediye başkanlarını, belediye çalışanlarını tutuklamak ve aileleri hedef almak barışa hizmet etmez. Zira barışı hukuk ve demokrasi olmadan tesis etmek mümkün değil. Beyoğlu Belediye Başkanımız İnan Güney’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

"BİZ BURADAYIZ, DİMDİK AYAKTAYIZ VE MÜCADELEYİ BÜYÜTMEYE KARARLIYIZ!"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer: "Sandıkta kaybeden iktidar, belediyelerimizi kumpas davaları ve siyasi talimatlarla işlevsiz hale getirmeye çalışmaktan vazgeçmiyor. Bugün Beyoğlu Belediye Başkanımız İnan Güney’i hedef aldınız. Tutukladınız. Yarın bir başkasını hedef alacaksınız. Ama unutmayın: Milli iradeyi hapse atamazsınız! Biz buradayız, dimdik ayaktayız ve mücadeleyi büyütmeye kararlıyız.

Bir kez daha açıkça söylüyoruz: Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu ülkenin her karışında, her meydanında halkın iradesini savunmaya devam edeceğiz. Siz yargıyı siyasetin sopası haline getirdiniz, ama biz adaleti halkın ortak talebi haline getireceğiz. Siz bu kirli operasyonlarınızdan medet ummaya devam edin; biz zulmünüze boyun eğmeyeceğiz. Ama bilin ki siz eninde sonunda milletin iradesine boyun eğeceksiniz."

"HAK, HUKUK, ADALET YOKSA AŞ, İŞ, EKMEK DE YOK!"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: ''Beyoğlu Belediye Başkanımız İnan Güney tutuklandı. CHP’li belediye başkanları söz konusu olduğunda hukuk maalesef tersine işliyor. Esas olan tutuksuz yargılama iken, bizde esas tutuklu yargılama, istisna ise tutuksuz yargılama haline getiriliyor. Tüm anketlerde adalete güvenin yerle bir olduğunu görmüyor musunuz? İşte bunun sebebi, hukukun hiçbir yerinde karşılığı olmayan bu uygulamalar. Unutmayın: Hak, hukuk, adalet yoksa, aş da yok; iş de yok; ekmek de yok.''

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltı kararının İBB bünyesindeki bazı şirketlere dönük soruşturma kapsamında alındığını açıkladı. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, gözaltına alınmaları için harekete geçilen kişilerin, İBB'ye yönelik bazı mali suçlamalarla tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun Danışmanı Murat Ongun ile firari Emrah Bağdatlı ile ilişkileri olduğu savunuldu.

Gözaltı kararı verilenler arasında sosyal medyayla ilgili 9 kişinin de bulunduğu belirtildi. Ayrıca, soruşturma kapsamında bir kişinin daha gözaltına alınmasıyla sayı 45’e yükseldi. Söz konusu kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Soruşturma kapsamında 4 gün önce gözaltına alınan 44 kişi ise sağlık kontrollerinin ardından bu sabah Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Yaklaşık 8 saat süren ve 11 savcı tarafından yürütülen ifade işlemlerinin ardından İnan Güney’in de aralarında bulunduğu 20 kişi tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. 24 kişi için ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılması talep edildi.

Tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen 20 kişiden aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de bulunduğu 17'si, “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” ve “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçlamasıyla tutuklanırken 3 kişi ise imza ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. Adli kontrol talep edilen 24 kişinin ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılması yönünde karar verildi.

Tutuklanan isimler şu şekilde:

İnan Güney - Beyoğlu Belediye Başkanı

Seyhan Özcan - İnan Güney’in Özel Kalem Müdürü

İsmail Akkaya - İnan Güney’in Eniştesi

Deniz Göleli - İnan Güney’in Şoförü

Veysel Eren Güven - İnan Güney’in Koruması

Recep Cebeci - İmamoğlu’nun Şoförü

Mahir Gün

Esma Bayrak

Hasan Yalaz

Güngör Bozkurt

Mehmet Kaya

İbrahim Can Yaman

Yunus Göçer

Alper Yıldırım

Duygu Fikirli

Zekai Kırat

Yusuf Yüce

Adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılanlar ise şu şekilde:

Sabriye Akkaya (İnan Güney’in ablası)

İBB Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman

MEDYA A.Ş. Görsel Yayınlar Koordinatörü Nazlı Dalar

Özge Bağdatlı (firari şüpheli Emrah Bağdatlı'nın kardeşi)

Bora Aramacı

Aysun Vural

Hasan Erkan Kabakçı

Asraf Engin Güner

Ersan Şık

Nurul Taha Yüksel

Şükrü Fındık

Burak Karakuş

Alican Ayvataş

Mustafa Serez Yerli

Erdal Akbay

Mehmet Akif Bulut

Çiğdem Nasuhbeyoğlu

Ümit Karakaya

Ferda Yıldız Selbasan

Kazım Eren Sönmez

Ahmet Bozkurt

Mesut Taşkın

Tuğba Koçak

Utku Doğruyol

Hare Dincer

Tarık Bora

Mehmet Türkoğlu