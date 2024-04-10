İBB’den Haluk Bayraktar’a: Millet dersinizi verdi, vermeye devam edecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi açıklamasında Ekrem İmamoğlu'nu ağır sözlerle hedef alan Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar’a "Bu millet sizin kötü aklınıza 31 Mart’ta dersini verdi, vermeye de devam edecektir" yanıtı verildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.04.2024 - 13:30
İBB’den Haluk Bayraktar’a: Millet dersinizi verdi, vermeye devam edecek
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Baykar Genel Müdürü ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın ağabeyi Haluk Bayraktar, sosyal medyada ortaya atılan İsrail'e jet yakıtı sattıkları iddiaları üzerinden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ağır sözlerle hedef aldı. 

Haluk Bayraktar, söz konusu iddiayı Ekrem İmamoğlu'nun iletişim kampanyalarını yürüten strateji ekibinde yer alan bir İBB çalışanının ortaya attığını ileri sürerek İmamoğlu’na şöyle seslendi:

"Bizim için nefsin izzeti yoktur yaptığın işin izzeti vardır. Attığınız iftiralar bizde bir toz zerresi kadar iz bırakmaz. Milletimiz de, Gazzeliler de bizim duruşumuzu iyi bilir. İsrail’e jet yakıtı sattığımız iftirasını atan alçak kim diye baktım. Gördüm ki İBB Başkanının iletişim kampanyalarını yöneten strateji ekibinde yer alıyormuş. 'Alevilerin de pkk’sı olmalı' diye yazılar yazıyor, dhkp-c güzellemesi yapıyormuş. Bu pkk’lıları besleyen Ekrem İmamoğlu'na sesleniyorum: Tasmalı köpeklerini saldırtmayı bırak. Yalandan başka söyleyecek lafın varsa, mertçe yüzümüze söyle de cevabını verelim."

 

MİLLET SİZE 31 MART'TA CEVABINI VERDİ

Haluk Bayraktar'ın çok tepki çeken bu sözleri üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yazılı bir açıklama geldi. Açıklamada Bayraktar'a şöyle yanıt verildi: 

"Haluk Bayraktar isimli kişinin sosyal medya platformu X paylaşımında İBB ve Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na yönelik yalan ve iftiralara yer verildiği görülmüştür. 

Haluk Bayraktar isimli kullanıcı hakkında, bu asılsız iddialarından dolayı, hem kişisel hem de kurumsal hukuki süreç başlatılacaktır. 

Ramazan ayında bile iftira ve kumpastan geri durmayanların, bayramda da aynı kötülüklere devam etmesine şaşırmıyoruz. 

Bu şahıs ve benzerleri sosyal medyada dezenformasyon yaparak, içindeki kin ve nefreti toplumu kutuplaştırmak için kullanıyor. 

Bu millet sizin kötü aklınıza 31 Mart’ta dersini verdi, vermeye de devam edecektir."

 


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