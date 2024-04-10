Ticaret Bakanı, suçu İsrail istihbaratına attı: ‘Yalan yanlış haberlerin birçoğunun kaynağının İsrail istihbaratının olduğunu tespit ettik’

Ticaret Bakanı Ömer Bolat’a göre İsrail ile ticaret yapıldığına ilişkin haberlerin İsrail istihbaratının yaptırdığını öne sürerek; “Bilgi kirliliği olarak atılan yalan yanlış haberlerin birçoğunun kaynağının İsrail istihbaratının olduğunu tespit etti” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.04.2024 - 00:44
Ticaret Bakanı, suçu İsrail istihbaratına attı: ‘Yalan yanlış haberlerin birçoğunun kaynağının İsrail istihbaratının olduğunu tespit ettik’
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Türkiye’nin İsrail ile ticari ilişkilerine gelen tepkilerden sonra bazı ihracat kalemlerinde kısıtlamaya gidildi. 

Ticaret Bakanı Ömer Bolat’a göre Türkiye ile İsrail arasındaki ticaret haberlerinin kaynağını İsrail istihbaratı oluşturuyor. TRT Haber canlı yayınında konuşan Bolat, şunları söyledi:

“İsrail ile ticaret konusundaki tartışmalarda, Türkiye’nin Gazze’ye sahip çıkması ve Gazze halkına ve masum sivillere yönelik üstün çabalarını itibarsızlaştırma gayretlerinin çok önemli rolü oldu. Bu dönemde zaman zaman kamuoyuna bilgi kirliliği olarak atılan yalan yanlış haberlerin birçoğunun kaynağının İsrail istihbaratının olduğunu tespit ettik.”



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