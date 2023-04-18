İBB'den Muharrem İnce'nin Babala TV'deki iddiasına yanıt

Yayınlanma: 18.04.2023 - 17:26

Güncelleme: 18.04.2023 - 17:26

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Babala TV'de katıldığı Açık Mevzular programında, partisinin sözcüsü İpek Özkal'ın eşinin kamuoyunda "5'li çete" olarak bilinen şirketlerden Kolin İnşaat'ta çalışmasına ilişkin sorulara yanıt verdi.

İzleyicinin sorusuna "Sıkı dur Avukat Bey, biraz sonra İpek Hanım'dan özür dileyeceksin" diyen İnce, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi sıkı dur! Dudullu-Bostancı metrosu. İBB hangi partide? CHP'de. Kim yaptı? Kolin. Açılışını kim yaptı? Kılıçdaroğlu. Bunu sormayıp orada çoluk çocuğunun rızkı için çalışan bir mühendisi soruyorsunuz. Ayıp bu ayıp! Trilyonlarca liralık ihaleyi Kolin'e vereceksiniz... Ben verilmesin demiyorum ha. Kim iyi yapıyorsa, kim ucuz yapıyorsa herkes alabilir, hiç sıkıntı yok. Ben bunu laf etmiyorum.”

İnce'nin bu çıkışına ise İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe Twitter hesabından cevap verdi. Söz konusu ihalenin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun göreve başlamasından yıllar önce yapıldığını hatırlattı.

"HATALI BİLGİLERE İTİBAR EDİLMEMESİNİ RİCA EDERİZ"

Gökçe, paylaşımında şunları kaydetti:

“M8 Dudullu-Bostancı Hattı. İhalesi 2015 yılında Başkanımız @ekrem_imamoglu göreve başlamadan önce yapılmış ve kamuoyunda bahsi geçen şirketin de yer aldığı ortak girişim ihaleyi kazanmıştır. Yapımı önceki yönetim tarafından 2018 yılı sonunda finansal kaynak bulunamadığı gerekçesiyle durdurulmuştur.

2020 yılında Başkanımız Ekrem İmamoglu‘nun tasarrufuyla özkaynak üretilerek işler tekrar başlatılmıştır. 2022 yılı başında 188 milyon euro Eurobond ihraç edilmiş ve hattın kalan tüm finans ihtiyacı sağlanmıştır.

Hattımız 2022 aralık sonunda yolculu işletme sertifikası alınarak işletmeye hazır hale getirilmiş ve 6 Ocak 2023'te resmi törenle İstanbulluların hizmetine sunulmuştur.

14,3 km hat uzunluğuna sahip, entegre ulaşım sistemimizin önemli bir parçası olan ve bölgede yaşayan 3,5 milyon insana hizmet eden hattımızda saatte 50 bin yolcu taşınmaktadır.

Konuyu kamuoyunun bilgisine sunar, eksik, yanlış veya hatalı bilgilere itibar edilmemesini rica ederiz.”