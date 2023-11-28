İBB’nin 2024 yılı konsolide bütçesi 516,5 Milyar

Yayınlanma: 28.11.2023 - 16:35

Güncelleme: 28.11.2023 - 16:35

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kasım ayı olağan toplantılarının yedinci oturumu İBB Merkez Binası Meclis Salonu’nda yapılıyor. Meclis 1.Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında yapılan oturumda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu meclis üyelerine, 2024 yılı mali bütçe sunumu yaptı.

2024 yılı mali performans sunumu gerçekleştiren İmamoğlu, “Hedeflerimiz doğrultusunda 2019’dan bu yana Belediyemizde toplam 259 milyar 500 milyon lira büyüklüğünde bir bütçe yönettik. İstanbul vizyonumuzu aynı inanç ve motivasyonla, ikinci dönemimizde de sürdüreceğiz” dedi.

"YATIRIMLARI İÇİN 35 MİLYAR LIRA"

İmamoğlu, 2024 yılı İBB bütçesi ile ilgili şu bilgileri paylaştı: “Toplam bütçe gelirlerimizi 178 milyar 500 milyon lira; Toplam bütçe giderlerimizi ise 213 milyar 500 milyon lira olarak tasarladık. Dolayısıyla 2024 yılında hizmet ve yatırımlarımız için 35 milyar lira finansmana ihtiyaç duyacağımızı öngörüyoruz. Bunun 15 milyar lirasını nakit ve Eurobond mevcudumuzdan karşılayacağız. 20 milyar lirasını ise borçlanmayla finanse etmeyi planlıyoruz. İSKİ ve İETT dahil 2024 yılı konsolide bütçemiz 294 milyar lira. İştirak şirketlerimizin 2024 yılı bütçesi ise 222 milyar lira olacak. Dolayısıyla toplam konsolide bütçemiz 516 milyar liraya ulaşacak.”

"MOTİVASYONLARI DÜŞTÜ"

İmamoğlu konuşmasının sonunda AKP sıralarının boş olması nedeniyle “Motivasyonu düşen ve önümüzdeki yıl da muhtemelen sıralarını boşaltacak olan arkadaşlarımızın bu bütçeyi yüzde 70’e yakın eksik bir şekilde dinlemelerini ikinci döneme olan motivasyonlarının göstergesi olarak altını çiziyorum” dedi.