İBB'nin AKP'li meclis üyesi ve Kızılay İstanbul İl Başkanı Kadem Ekşi, milletvekilliği aday adaylığı için istifa etti

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 18:55

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 18:56

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, mart ayı oturumları Saraçhane’deki başkanlık binasında Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında başladı.

Grup başkanvekillerinin konuşması öncesi kürsüye gelen İBB’nin AKP’li Meclis üyesi ve Kızılay İstanbul İl Başkanı Kadem Ekşi 14 Mayıs’ta yapılacak genel seçimlerde milletvekili aday adayı olabilmek için görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Aynı zamanda İBB Deprem ve Doğal Afet Komisyonu Başkanı olan Kadem Ekşi, şöyle konuştu:

“4 yıllık bir çalışma dönemi içerisinde keyifli, canlı bir dönemi yaşadık. Bugün itibariyle meclis üyeliğinden istifa ettik. Yeni bir döneme doğru düşünce ve hayallerimiz var. Çok güzel bir çalışmayı hep birlikte yaptık. İyi ki bu çalışmaları yapmışız. İyi ve güzel işleri hep birlikte yaparak devam edeceğiz. Tüm meclis üyesi arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum.”