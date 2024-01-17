İBB’nin projeleri programa alınmadı

Yayınlanma: 17.01.2024 - 04:00

Güncelleme: 17.01.2024 - 04:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) projelerini tamamlayıp onay aldığı ve finansmanını sağladığı iki önemli toplu ulaşım projesi olan, Eyüpsultan–Bayrampaşa Tramvay Hattı ve Sefaköy-Beylikdüzü-TÜYAP Metro Hattı projeleri yatırım 2024 Yılı Yatırım Programına alınmadı.

Böylece, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından tüm teknik raporları ve projeleri onaylanan, hatlar yatırım planına alınmayarak projelerin başlanabilmesi için gerekli olan onay verilmemiş oldu.

Pendik-Kaynarca metrosunda incelemelerde bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu, “Bayrampaşa-Eyüpsultan tramvay hattı ve Sefaköy-Beylikdüzü metro hattının kaynağı hazır. Yurtdışından temin ettiğimiz uzun vadeli kredisi hazır. Sadece kalan yatırım planına alınmaması. Vatandaşlarımız yatırım planına alınmasının ne demek olduğunu bilsin. Devlet sizi sadece kaydına alıyor, başka bir katkısı yok. Bu onayı eninde sonunda verecekle. Milletini cezalandıranı millet sevmez” dedi.



METRO İÇİN 3 BİN TL AYRILDI



Cumhurbaşkanı kararına göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçesinden 10 yıldır adım atılmayan İzmir’deki Halkapınar-Otogar metrosu için bu yıl da yalnızca 3 bin TL ayrıldı.

Konunun takipçisi olacaklarını ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Yapamıyorlarsa bıraksınlar, bari biz yapalım” dedi.

