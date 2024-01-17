İBB’nin projeleri programa alınmadı
İBB'nin Eyüpsultan–Bayrampaşa Tramvay Hattı ve Sefaköy-Beylikdüzü-TÜYAP Metro Hattı projeleri yatırım 2024 Yılı Yatırım Programı'na alınmadı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) projelerini tamamlayıp onay aldığı ve finansmanını sağladığı iki önemli toplu ulaşım projesi olan, Eyüpsultan–Bayrampaşa Tramvay Hattı ve Sefaköy-Beylikdüzü-TÜYAP Metro Hattı projeleri yatırım 2024 Yılı Yatırım Programına alınmadı.
Böylece, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından tüm teknik raporları ve projeleri onaylanan, hatlar yatırım planına alınmayarak projelerin başlanabilmesi için gerekli olan onay verilmemiş oldu.
Pendik-Kaynarca metrosunda incelemelerde bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
İmamoğlu,
“Bayrampaşa-Eyüpsultan
tramvay hattı ve Sefaköy-Beylikdüzü metro hattının
kaynağı hazır. Yurtdışından
temin ettiğimiz uzun vadeli
kredisi hazır. Sadece kalan
yatırım planına alınmaması.
Vatandaşlarımız yatırım
planına alınmasının
ne demek olduğunu
bilsin. Devlet sizi
sadece kaydına
alıyor, başka bir
katkısı yok. Bu onayı
eninde sonunda
verecekle. Milletini
cezalandıranı millet
sevmez” dedi.
METRO İÇİN
3 BİN TL AYRILDI
Cumhurbaşkanı kararına göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçesinden 10 yıldır adım atılmayan İzmir’deki Halkapınar-Otogar metrosu için bu yıl da yalnızca 3 bin TL ayrıldı.
Konunun takipçisi
olacaklarını ifade eden İzmir
Büyükşehir Belediye Başkanı
Tunç Soyer, “Yapamıyorlarsa
bıraksınlar, bari biz
yapalım” dedi.
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