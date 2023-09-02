İBB'ye elbirliğiyle engel oldular: Arap sermayeli kaçak yapıya iktidar kalkanı

Yayınlanma: 02.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 02.09.2023 - 03:00

Seyitnizam Mahallesi’nde bulunan kamuya ait yeşil alana Suudi Arabistan merkezli Al Qemam Holding’in Türkiye’deki şirketi AkZirve Gayrimenkul kaçak şekilde çok katlı plaza inşa etti. İBB İmar Müdürlüğü ekipleri 2021’de yapının kaçak olduğunu tespit etti. Kaçak plazayı yıkmak isteyen İBB ekipleri, engellemelerle karşılaştı. Yıkım sürecine ilişkin mahkeme İBB lehine karar verse de bu kez İstanbul Valisi Davut Gül devreye girdi.

ACELE KAMULAŞTIRMA

29 Ağustos sabahı kaçak yapıyı yıkmaya giden İBB ekiplerinin karşısına polis çıkarıldı. Bizzat valinin imzasıyla ilgili taraflara resmi yazı gönderilerek yapının Hazine’ye intikal ettiği, AkZirve Şirketi’nin yapıyı kiralamak için müracaat ettiği, talebin değerlendirildiği gerekçe gösterilerek yıkım yapılmamasını istendi. İBB ekipleri bunun üzerine yıkımı yapamadı.

Bölge önce 28 Ağustos tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle AKP’li Zeytinburnu Belediye Başkanlığı tarafından acil kamulaştırılacak yer statüsüne sokuldu. Hemen ardından 31 Ağustos’ta ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yeni imar planları askıya çıkarıldı. Plazanın olduğu yeşil alan acele kamulaştırma ile Zeytinburnu belediyesine geçirilirken plazanın olduğu alanın sosyal tesis olarak düzenlenmesine karar verildi.