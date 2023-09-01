Edirne'de 63 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de yasadışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 63 kaçak göçmen yakalandı.

AA
Yayınlanma: 01.09.2023 - 13:54
Edirne'de 63 kaçak göçmen yakalandı
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Güvenlik güçleri, sınırı geçmeye çalışan gruplara yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda Suriye, Filistin, Tunus, Fas, Afganistan ve Hindistan uyruklu 63 kaçak göçmen tespit edildi.

Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.


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