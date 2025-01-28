İbrahim Kalın-Colani görüşmesindeki Türk bayrağı tartışma yarattı
MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın Şam’da HTŞ lideri Colani ile görüşmesinde kullanılan Türk bayrağı, sosyal medyada eleştirilerin odağı oldu.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın’ın Şam ziyareti kapsamında HTŞ lideri Ebu Muhammed el-Colani (Ahmed eş-Şara) ile görüştü.
Bu görüşme sırasında çekilen bir fotoğrafta yer alan Türk bayrağı tartışmalara yol açtı.
Bayraktaki hilal ve yıldız ile aralarındaki uzaklığın standart ölçülere uygun olmadığı görülen fotoğraf, sosyal medyada da eleştiri konusu oldu.
Konuyla ilgili tepki gösteren isimlerden biri de Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez’di.
Çömez, Türk bayrağıyla ilgili standart ölçüleri paylaşarak şu ifadeleri kullandı:
“Her şeyi görüp, her şeyin farkında olduğunu zannediyorduk. Önünde poz verdiğin Türk Bayrağı’nı nasıl fark etmedin??”
Etiketler: #İbrahim Kalın #Muhammed Colani
En Çok Okunan Haberler
-
- Sokak röportajı sonrası tutuklandı!
- İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım!
- Özgür Özel'den 'cumhurbaşkanı adayı' açıklaması
- Valilikten ‘cuma namazı’ yazısı
- Bahçeli'den kürsüde 'Gezi' ve 'İmralı' çıkışı
- Kalın'ın önünde poz verdiği bayrak tartışma yarattı
- İstifaya çağırdı, 'adaylık' daveti yaptı!
- Süper Lig'de bir ayrılık daha!
- Son anket sonuçları Erdoğan'ı üzecek
- İstanbul hava sahasında hareketli saatler!