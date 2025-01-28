İbrahim Kalın-Colani görüşmesindeki Türk bayrağı tartışma yarattı

Yayınlanma: 28.01.2025 - 16:37

Güncelleme: 28.01.2025 - 16:39

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın’ın Şam ziyareti kapsamında HTŞ lideri Ebu Muhammed el-Colani (Ahmed eş-Şara) ile görüştü.

Bu görüşme sırasında çekilen bir fotoğrafta yer alan Türk bayrağı tartışmalara yol açtı.

Bayraktaki hilal ve yıldız ile aralarındaki uzaklığın standart ölçülere uygun olmadığı görülen fotoğraf, sosyal medyada da eleştiri konusu oldu.

Konuyla ilgili tepki gösteren isimlerden biri de Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez’di.

Çömez, Türk bayrağıyla ilgili standart ölçüleri paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

“Her şeyi görüp, her şeyin farkında olduğunu zannediyorduk. Önünde poz verdiğin Türk Bayrağı’nı nasıl fark etmedin??”