İbrahim Kalın da Kılıçdaroğlu'na yapılan montajı itiraf etti: 'Kurgu ama...'

Yayınlanma: 24.05.2023 - 08:53

Güncelleme: 24.05.2023 - 09:17

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Kılıçdaroğlu'nun Kandil'dekilerle video çekimleri var. Bunları yayınladılar. Ama montaj ama şu ama bu..." sözlerini değerlendirdi.

Habertürk yayınına katılarak Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan Kalın "Cumhurbaşkanımız bugün Sivas mitinginde bir açıklama yaptı. 'Bir grup kıvrak zekalı gencin hazırladığı kısa bir video. Bunun bir araya getirildiği unsurlar gerçek. Videonun kendisi bir kurgu fakat asıl mesele bu açıklamaları PKK kadroları yaptı mı, yapmadı mı? Sormamız gereken asıl soru bu" dedi.

"Bir terör örgütü sizinle ilgili lehte açıklamalar yaptı. Doğal olarak rahatsız olursunuz" diyen Kalın şu açıklamada bulundu:

Bugün Cumhurbaşkanımız Sivas'ta söyledi. Mesele PKK Kadrolarının sayın Kılıçdaroğlu adaylığı konusunda yaptığı destek açıklamaları. Bunları biz çekmedik. PKK'nın kadroları, ismini bildiğimiz terörist liderler Karayılan, Duran Kalkan, Cemil Bayık açık destek açıklamaları yaptılar; Erdoğan gitmeli Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz diye. 1,5 aydır devam ediyor bu. Bu konudaki hassasiyetlerini neden daha önce göstermediler? Sayın Cumhurbaşkanımız 'teröre karşı net bir tavır alıyor musun, almıyor musun, bunu görmek istiyorum' diye haklı olarak soruyor. Kılıçdaroğlu 'ben teröre karşıyım' diyor. HDP'nin bu konudaki tavırları hala belirleyici olmuyor mu?

"KIVRAK ZEKALI GENÇLERİN KURGULADIĞI ViDEO"

Bir grup kıvrak zekalı gencin kurguladığı video. Videoda bir araya getirilen unsurlar gerçek. Asıl mesele bu açıklamaları PKK kadroları yaptı mı, yapmadı mı? Sorulması gereken bu. 1,5 aydır PKK kadrolarının ardı ardına sayın Kılıçdaroğlu'na destek açıklamalarını biliyoruz. Bir terör örgütü sizinle ilgili lehte açıklamalar yaptı. Doğal olarak rahatsız olursunuz. Doğal olarak 'siz kimsiniz' dersiniz. 1. turda bunlarla ilgili bir şey duyduk mu biz? Sayın Kılıçdaroğlu'nun bundan rahatsızlık duyduğunu düşünüyorum ama bu konuda sessiz kalındı. Bunu birinci turda ifade etmesi gerekirdi ama şimdi ediyor. O zaman HDP ile konuşsun bunu. Kamuoyunda böyle bir tablo var. İnsanlar da haklı olarak 'Bunların temsilcileri nasıl oluyor da bir adayla ilgili açıklama yapıyorlar, 28 Mayıs'ta zafer halayları çekeceğiz' diyorlar.