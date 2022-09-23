İbrahim Kalın: Rusya'nın yapmak istediği referandumu tanımıyoruz

23 Eylül 2022 Cuma, 23:09

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) temaslarına ilişkin, Asya ile olan ilişkilerde 'paradigmatik' değişimin olduğunu söyledi.

Kalın, Rusya'nın kısmi seferberlik kararıyla ilgili, "Daha önce Kırım konusunda tavrımız neyse Donetsk ve Luhansk'taki tavrımız da aynı. Rusya'nın yapmak istediği referandumu tanımıyoruz. Rusya, pazarlık yapmak, taşları yeniden dizmek istiyor. Ukrayna'nın egemenliğini, toprak bütünlüğünü desteklemeye devam ediyoruz. Bu savaşta Ukrayna'nın yanındayız" dedi.

İbrahim Kalın, Türkiye-Suriye ilişkileriyle ilgili de "Suriye ile siyasi temas konusunda şu anda bir plan yok" değerlendirmesinde bulundu. Kalın, Türk bankalarına yaptırım tehdidiyle ilgili olarak "İddiaların bir aslı yok, yaptırımlar delinmiyor" dedi.

Kalın, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

İbrahim Kalın'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Asya ile ilişkilerimizde paradigmatik bir değişim var. Türkiye AB'ye üyelik için üzerine düşen tüm yükümlülükleri yerine getirmişken, AB'nin fasılları açmaması bir uzaklaştırma yaratıyor. Biz, AB üyelik sürecinin devam etmesini istiyoruz. Türkiye AB üyesi olmasa bile Avrupa ülkeleriyle ticaretini zaten sürdürüyor ve sürdürecek. AB tarafının yapıcı bir konumda olması gerekiyor. Biz bir tercih noktasında ikilemde kalmak istemiyoruz. AB üyeliği Türkiye'nin stratejik tercihidir.

RUSYA'NIN KISMİ SEFERBERLİK KARARI

Daha önce Kırım konusunda tavrımız neyse Donetsk ve Luhansk'taki tavrımız da aynı. Rusya'nın yapmak istediği referandumu tanımıyoruz. Rusya, pazarlık yapmak, taşları yeniden dizmek istiyor. Ukrayna'nın egemenliğini, toprak bütünlüğünü desteklemeye devam ediyoruz. Bu savaşta Ukrayna'nın yanındayız. Savaşın sona ermesi için çaba gösteren tek ülke Türkiye. Savaş başladığında da bizim öngörümüz savaşın uzun süreceği yönündeydi. Şu andaki görüntü de savaşın uzayacağı yönünde.

ESİR TAKASINDA TÜRKİYE'NİN ROLÜ

Türkiye'nin savaşta her iki tarafla sürdürdüğü müzakereler sonucunda tahıl koridoru anlaşması, esir takası gibi önemli kazanımlar elde edildi. Esir takasında görüşmeler 3 ay önce başladı. Cumhurbaşkanımız esir takası için liderlerle sürekli konuştu. 5 ismin Türkiye'ye getirilmesi teklifini biz yaptık. 5 kişi için süreç tıkanacaktı ama bizim formülümüzle çözüldü. MİT, takas sürecinde çok önemli bir rol oynadı.

TÜRK BANKALARINA YAPTIRIM TEHDİDİ

İddiaların bir aslı yok, yaptırımlar delinmiyor. Türkiye töhmet altında bırakılmaya çalışılıyor. Mir kart, Rus turistlerin Türkiye'de harcama yaptıkları bir kart. Diğer turistler nasıl burada başka kartlar kullanıyorsa, Rus turistler de burada bu kartları kullanıyor.

ŞAM'LA SİYASİ DİYALOG KURULACAK MI?

Suriye ile siyasi temas konusunda şu anda bir plan yok. İstihbarat temas kuruyor. Suriye konusunda Türkiye'nin tutumu belli. Astana süreci devam ediyor. Anayasa çalışmaları devam ediyor.

ABD İLE F-16 GÖRÜŞMELERİ

ABD yönetimi satışa çok sıcak bakıyor. Bizim kanaatimize göre, oylamaya gitmesi durumunda hem kongreden hem de senatodan geçecektir. Satış olmazsa alternatiflere her zaman sahibiz.

ERDOĞAN MİÇOTAKİS'LE GÖRÜŞECEK Mİ?

Cumhurbaşkanımız bir adım atıldığında iki adım atar. 6-7 Ekim'de Prag'da bir görüşme olur mu bilmem. Yunan tarafının adımlarına bağlı. Şu an için Miçotakis'le planlanan bir görüşme yok.

İSRAİL'LE NORMALLEŞME ADIMLARI

Filistin konusunda değişen bir tavrımız yok. İki devletli çözümden yanayız. Hem Filistin devletinin kurulması hem de İsrail'in güvenliğinin korunması konusunda tavrımız devam ediyor. 15 yıl sonra bir İsrail Başbakanının iki devletli çözüm açıklamasını önemli buluyoruz. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Türkiye'nin İsrail'le ilişkilerini düzeltmesini en çok kendilerinin istediğini söyledi.





Doğalgazın Türkiye'den geçmesi için görüşmeler sürüyor. Doğalgazın Türkiye'den geçmesini Avrupa da istiyor.

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