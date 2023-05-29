İbrahim Kalın'dan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi açıklaması

Yayınlanma: 29.05.2023 - 13:57

Güncelleme: 29.05.2023 - 14:06

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, A Haber'de katıldığı programda yeni kabinenin ne zaman kurulacağına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Takvimin Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) açıklayacağı tarih ve kesin sonuçlara bağlı olarak şekilleneceğini belirten Kalın, "YSK iki tane kesin sonuç açıklaması yapacak. Birisi milletvekili seçimleriyle ilgili diğeri de cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili. Ben YSK'nın milletvekilliği seçimlerini kesin sonuçlarını ne zaman açıklayacağını bilmiyorum. Onların tasarrufunda olan bir konu ama önümüzdeki 1-2 gün içinde açıklayacağını biz bekliyoruz. Aynı şekilde Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kesin sonuçlarını da bu hafta içerisinde açıklaması bekleniyor" dedi.

Kalın şöyle devam etti:

Bu olduktan sonra milletvekilleri yemin sürecini başlatıyorlar bildiğiniz gibi. Aynı şey Cumhurbaşkanımız için de geçerli. Dolayısıyla bu hafta ne gün açıklanır bilmiyorum. Çarşamba mı olur perşembe mi olur cuma mı olur. Ona bağlı olarak da biz ondan sonraki takvimi devam ettireceğiz.

"Cumhurbaşkanımız Meclis'te yemin ettikten sonra muhtemelen aynı gün akşamında bir göreve başlama töreni olacak" diyen Kalın, "Uluslararası misafirler, liderler davet edilecek. Vatandaşlarımız davet edilecek. Cumhur İttifakı'nın paydaşları orada olacak. Yine büyük bir katılımla göreve başlama töreni olacak" diye konuştu.

Yeni kabinenin açıklanması ile ilgili ise "Bütün bunlardan sonra da tabi bir Kabine'nin açıklanması var. Tabi onun da kesin gün ve saat olarak takvimi belli değil" ifadelerini kullandı.

MEHMET ŞİMŞEK İDDİALARINA YANIT VERDİ

Seçim propagandaları döneminde, eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de Erdoğan'ın ekonomi kadrosunda yer alacağı iddiaları gündeme geliyordu.

Erdoğan Şimşek'e birkaç kez bakanlık teklifi götürmüş ancak, olumlu yanıt alamamıştı. Kalın, Şimşek'le ilgili de konuştu.

Kalın konuya ilişkin, "İsim kompozisyonu her şekilde olabilir. Yeni millette karşılığı olan, Türkiye Yüzyılı'na yakışır genç dinamik bir Kabine kuracağını Cumhurbaşkanımız söylemişti. Şimşek bu sürece makamdan ayrı her zaman destek vereceğini söyledi. Önümüzdeki günlerde daha da şekillenir. Kabine de olur olmaz ama Mehmet Bey bizim ekonomi politikalarımıza katkı vermeye devam edecek" ifadelerini kullandı.