İbrahim Özkan'ın istifasının ardından... İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili Suat Sarı oldu

Yayınlanma: 19.12.2023 - 17:28

Güncelleme: 19.12.2023 - 17:28

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi İYİ Parti grubunda İbrahim Özkan'ın istifasının ardından yerine seçilen isim belli oldu.

İYİ Parti İstanbul İl Teşkilatı'nın sosyal medya hesabından hesabından yapılan açıklamaya göre, Özkan'ın yerine seçilen isim Suat Sarı oldu.

Açıklamada, "Bugün, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Meclis Grubu odamızda yapılan toplantıda İBB Grup Başkanvekilliğine Dr. Sayın Suat Sarı seçilmiştir. İBB İYİ Parti Meclis Grubumuza çalışmalarında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Bugün, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Meclis Grubu odamızda yapılan toplantıda İBB Grup Başkanvekilliğine Dr. Sayın @suatsari_dr seçilmiştir.



İBB İYİ Parti Meclis Grubumuza çalışmalarında başarılar dileriz. pic.twitter.com/4OqPI9CTme — İYİ Parti İstanbul (@iyiparti_34) December 19, 2023





İBB İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa eden, daha sonra İYİ Partili Meclis üyeleri tarafından yeniden aynı göreve seçilen İbrahim Özkan, yaptığı açıklamada, kendisiyle birlikte beş üyenin İYİ Parti’den istifa ettiğini, yollarına İBB Meclisi’nde bağımsız olarak devam edeceklerini belirtmişti. Böylece İYİ Parti’nin İBB Meclisi’nde dört üyesi kalmıştı.

İBB İÇİN ADAY ADAYI

İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili olarak seçilen Suat Sarı, geçen ay Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına talip olduğunu açıklamıştı. Sarı, şu ifadeleri kullanmıştı:

“İstanbul’un en önemli sorunu trafik ve ulaşım. Bugüne kadar bu alanda benim birikimim ve liyakatimde bir aday çıkmadığı için ve bu konuda onlarca proje geliştirmiş bir teknokrat olarak İstanbul’un birikmiş sorunlarını çözmeye, aday adayı olmaya karar verdim. Genel başkanımın uygun görmesi halinde bu kente katacağım çok yüksek katma değerler var. İstanbul için yollara çıkıp büyük bir enerji harcamaya hazırım.”





