CHP ile işbirliğini savunmuştu... Akşener istedi, İYİ Partili İbrahim Özkan istifa etti

Yayınlanma: 12.12.2023 - 15:51

Güncelleme: 12.12.2023 - 16:12

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Özkan, "Bence istişare kanallarının kapanması diye bir şey yok. 20 Şubat’a kadar bu süreç devam edebilir. Genel kanaat işbirliği yapılması yönündedir" sözleriyle CHP ile işbirliğini savunmuştu.

“Teşkilatlara rağmen siyaset yapılmaz" diyen Özkan, Halk TV’de katıldığı programda, “Genel İdare Kurulu’nun vermiş olduğu bir karar var. Bu karar nasıl değiştirilebilir. Ayetleri tefsirciler tartışabiliyor. Genel İdare Kurulu, Genel Başkana yetki verdi. Şuan böyle bir yetki yok. Bence istişare kanallarının kapanması diye bir şey yok. 20 Şubat’a kadar bu süreç devam edebilir. Somut bir öneri getirilirse, Genel Başkan nezaketli bir insan. Genel kanaat işbirliği yapılması yönündedir" ifadelerini kullanmıştı.

AKŞENER İSTEDİ, ÖZKAN İSTİFA ETTİ

Son olarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP ile işbirliğini savunan İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'ın istifasını istediği ortaya çıktı.

Özkan, X hesabından yaptığı paylaşımla görevinden resmen istifa ettiğini duyurdu.

İbrahim Özkan, paylaşımında, "Genel Başkan Meral Akşener'in talebi doğrultusunda artık 'Hür ve Müstakilim.' İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekilliği görevinden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

Genel Başkan Meral Akşenerin talebi doğrultusunda artık “Hür ve Müstakilim”

İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekilliği görevinden istifa ediyorum. — İbrahim ÖZKAN (@ibrahim_ozkan61) December 12, 2023

NE OLMUŞTU?

CHP, yerel seçimlerde İYİ Parti'ye iş birliği talebinde bulunmuştu.

İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK), CHP'nin talebini reddetmişti. İbrahim Özkan, talebin reddedilmesine dair sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı.

Özkan, paylaşımında "Teşkilatlara rağmen siyaset yapılmaz" ifadelerini kullanmıştı.