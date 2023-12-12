CHP ile işbirliğini savunmuştu... Akşener istedi, İYİ Partili İbrahim Özkan istifa etti

Yerel seçimlerde CHP ile işbirliğini savunan İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan görevinden istifa ettiğini duyurdu. X hesabından açıklama yapan Özkan, "Genel Başkan Meral Akşener'in talebi doğrultusunda artık 'Hür ve Müstakilim.' İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekilliği görevinden istifa ediyorum" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.12.2023 - 15:51
CHP ile işbirliğini savunmuştu... Akşener istedi, İYİ Partili İbrahim Özkan istifa etti
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Özkan, "Bence istişare kanallarının kapanması diye bir şey yok. 20 Şubat’a kadar bu süreç devam edebilir. Genel kanaat işbirliği yapılması yönündedir" sözleriyle CHP ile işbirliğini savunmuştu.

“Teşkilatlara rağmen siyaset yapılmaz" diyen Özkan, Halk TV’de katıldığı programda, “Genel İdare Kurulu’nun vermiş olduğu bir karar var. Bu karar nasıl değiştirilebilir. Ayetleri tefsirciler tartışabiliyor. Genel İdare Kurulu, Genel Başkana yetki verdi. Şuan böyle bir yetki yok. Bence istişare kanallarının kapanması diye bir şey yok. 20 Şubat’a kadar bu süreç devam edebilir. Somut bir öneri getirilirse, Genel Başkan nezaketli bir insan. Genel kanaat işbirliği yapılması yönündedir" ifadelerini kullanmıştı.

AKŞENER İSTEDİ, ÖZKAN İSTİFA ETTİ

Son olarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP ile işbirliğini savunan İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'ın istifasını istediği ortaya çıktı. 

Özkan, X hesabından yaptığı paylaşımla görevinden resmen istifa ettiğini duyurdu.

İbrahim Özkan, paylaşımında, "Genel Başkan Meral Akşener'in talebi doğrultusunda artık 'Hür ve Müstakilim.' İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekilliği görevinden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

CHP, yerel seçimlerde İYİ Parti'ye iş birliği talebinde bulunmuştu.

İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK), CHP'nin talebini reddetmişti. İbrahim Özkan, talebin reddedilmesine dair sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı. 

Özkan, paylaşımında "Teşkilatlara rağmen siyaset yapılmaz" ifadelerini kullanmıştı.


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