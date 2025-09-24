İçeride kongre, dışarıda gerginlik! CHP İstanbul İl Kongresi'ni durdurma kararını tebliğ ederken tavırları dikkat çekmişti: O ismin kim olduğu ortaya çıktı!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Olağanüstü Kongresi'nin durdurulması için kayyum atayan İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, İlçe Seçim Kurulu'na talep yazısı gönderdi.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) “başlayan kongre durdurulamaz” kararına rağmen gönderilen bu yazı, krize yol açtı.

KONGRE DEVAM EDERKEN, KAPIYA HEYET GELDİ

CHP, kongreyi başlattıktan sadece dakikalar sonra icra memurları salona geldi ve kongreyi durdurmak istedi.

İcra memurlarının yanında yer alan bir kadın dikkat çekti.

"MYK ÜYELERİNE DİSİPLİN HAPSİ TALEP EDERİZ"

CHP’liler YSK’nın kararını hatırlatarak durumu icra memurlarına anlatmaya çalışırken, yüksek sesle şöyle dedi:

“MYK üyelerine disiplin hapsi talep ederiz. Kongreyi yapamazsınız.”

CHP’li yöneticiler, icra memurlarıyla konuşurken aynı kişi şu sözleriyle de dikkat çekti:

“Tebliği yapalım. Kararı okuyalım, kararı uygulayalım. Tutanağı tutalım.”

O İSMİN KİM OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

İcra memurlarıyla birlikte gelen ve tavırlarıyla dikkat çeken bu kadının, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanmasına neden olan şikâyeti yapan Özlem Erkan’ın avukatı Cevahir Kılıç olduğu öğrenildi.